गुवाहाटी होमस्टे में बॉयफ्रेंड संग रुकी थी निमिषा, रात 2 बजे घर किया फोन, कहा- 'छाती पर मारा, सांस नहीं ले पा रही हूं'

निमिषा की मौत के बाद बाहरी गुवाहाटी के 'Rudra's किचेन' नाम के इस होमस्टे को भी सील कर दिया गया है. आरोप है कि इस होमस्टे ने बिना उचित पहचान पत्र के उन्हें वहां रहने की इजाजत दी.

निमिषा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स की स्टूडेंट थी.

मृतका के पिता ने कहा कि वो 2 हजार रुपये लेकर घर से निकली थी.

आरोपी आशिक ने बताया कि निमिषा ने रूम में फांसी लगाकर सुसाइड किया.

'मां, वो मुझे बहुत पीट रहा है. उसने मेरी छाती पर घूंसे मारे हैं, मैं सांस नहीं ले पा रही हूं...' रात में करीब दो बजे निमिषा ठाकुरिया ने अपनी मां को फोन किया. ये आखिरी कॉल थी, जो उसकी ओर से की गई थी. फिर न तो घर वालों का फोन निमिषा का लगा और न ही उसका फोन आया. बेटी की ओर से अचानक आई कॉल से घर वाले डर गए और फिर अजारा पुलिस स्टेशन पहुंचे. बाद में पता चला कि वो गुवाहाटी के बाहरी इलाके में एक होमस्टे में गंभीर हालत में मिली. निमिषा को गरल पीएचसी लाया गया और बाद में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट निमिषा धारापुर इलाके की रहने वाली थी और वो अपने बॉयफ्रेंड आशिक के साथ शनिवार (26 सितंबर) की रात में होमस्टे में रुकने आई थी. उन दोनों ने एक ही रूम बुक कराया था. उसके बॉयफ्रेंड का कहना है कि निमिषा ने पंखे से फांसी लगाकर सुसाइड किया है. पुलिस ने गरिगांव इलाके के रहने वाले आशिक को गिरफ्तार कर लिया है.

रात में 2 बजे फोन पर क्या निमिषा ने क्या कहा था?

पीटीआई के मुताबिक, निमिषा के पिता दीप ठाकुरिया ने बताया कि उनकी बेटी शुक्रवार शाम करीब 5 बजे घर से यह कहकर निकली थी कि वह दोस्तों के साथ खाना खाने जा रही है. उन्होंने बताया कि रात करीब 10 बजे छात्रा ने अपनी मां को फोन कर कहा था कि देर हो गई है, इसलिए वह एक दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रुकेगी. पिता ने कहा, 'देर रात करीब दो बजे छात्रा ने फिर अपनी मां को फोन किया और कहा, 'उसने मुझे छाती पर घूंसे मारे हैं, वो मुझे मार रहा है और मैं सांस नहीं ले पा रही हूं.'

निमिषा ठाकुरिया: फोटो- इंस्टा अकाउंट

पिता बोले- बेटी ने हॉस्टल में रुकने का कहा था

ठाकुरिया ने कहा, निमिषा के फोन के बाद हम पूरे परिवार के साथ अजारा पुलिस स्टेशन गए और वहां के सेकेंड इंचार्ज को ये पूरा मामला बताया. करीब आधे घंटे बाद पुलिस ने परिवार को बताया गरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक लड़की मिली है. उनसे ये वैरिफाई करने को कहा कि क्या वही निमिषा है. निमिषा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी ने ये नहीं बताया था कि वो आशिक अली के साथ होमस्टे में रहने का प्लान बना रही है.

उन्होंने बताया कि निमिषा ने उनसे कहा था कि वो दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रुकेगी. दीप ठाकुरिया ने कहा, 'उसने दो दिन पहले ही दो हजार रुपये लिए थे और कहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाने जाएगी और रात में किसी एक दोस्त के साथ हॉस्टल में ही रुकेगी.'

होमस्टे कर्मचारी ने सुनी थीं चीखें

होमस्टे के एक कर्मचारी बिपुल बाइलुंग ने बताया कि छात्रा और उसका दोस्त शुक्रवार शाम वहां पहुंचे थे. रात करीब 9:30 बजे उन्होंने कमरे में खाना मंगाया था. कर्मचारी के अनुसार, रात में मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और बाद में करीब 2.30-3 बजे एक पुरुष के चीखने-चिल्लाने की आवाज आई. हम तीन लोग जब कमरे में गए तो देखा कि लड़की फर्श पर लेटी हुई है और लड़का उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए रो रहा था.'

निमिषा ठाकुरिया: फोटो- इंस्टा अकाउंट

आशिक बोला- निमिषा ने किया सुसाइड

आशिक ने पुलिस को बताया कि निमिषा ने फांसी लगाकर सुसाइड किया है. डीएसपी (वेस्ट) बालिन देउरी ने बताया कि पुलिस ये पता कर रही है कि आशिक का बयान सही है या नहीं. उन्होंने कहा, 'यह सच है या झूठ है, जांच के बाद ही सच सामने आएगा.' पुलिस ने बताया कि निमिषा और आशिक धारापुर-गरल इलाके में एक होमस्टे में रह रहे थे. पुलिस उनकी एक्टिविटीज और निमिषा के बेहोश पाए जाने से पहले ही घटनाओं की जांच कर रही है.

एक महीने में 5 बार होमस्टे गए थे निमिषा और आशिक

डीएसपी देउरी ने कहा कि पुलिस होमस्टे के रिकॉर्ड की जांच कर रही है, जिसमें निमिषा के वहां रहने से संबंधित डिटेल भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि निमिषा और आशिक एक महीने में करीब पांच बार होमस्टे गए थे. पुलिस ने बताया कि अली ने निमिषा के साथ संबंध होने की बात कबूल की है. अधिकारी इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई, घटना वाली रात वे कहां थे, निमिषा के बेहोश पाए जाने से पहले क्या-क्या हुआ और पूछताछ के दौरान उन्हें क्या-क्या चोटें आईं.

पुलिस ने सील किया होमस्टे

निमिषा की मौत के बाद 'Rudra's किचेन' नाम के इस होमस्टे को भी सील कर दिया गया है. आरोप है कि इस होमस्टे ने बिना उचित पहचान पत्र के उन्हें वहां रहने की इजाजत दी. डीसीपी देउरी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस होमस्टे में ठहरे हुए लोगों को भी हिरासत में लिया जाएगा.

लव जिहाद का आरोप

होमस्टे में जिस लड़की की जान गई वो हिंदू थी, जबकि आरोपी लड़का मुसलमान है. ऐसे में इस घटना को हिंदू संगठनों की ओर से लव जिहाद भी बताया जा रहा है. घटना के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने पास के एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़क को कुछ समय के लिए जाम कर दिया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया.

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