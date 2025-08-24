दहेज में स्कॉर्पियो, बुलेट और लाखों कैश', फिर भी दरिंदों ने मेरी बेटी को जला दिया, सामने आया निक्की के पिता का दर्द

ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम
Nikki murder case: ग्रेटर नोएडा में निक्की को दहेज के लिए पति और ससुरालवालों ने जिंदा जला दिया. पिता ने बताया कि, शादी में स्कॉर्पियो, बुलेट और नकद देने के बाद भी दरिंदों ने मेरी बेटी को जिंदा जला दिया.
Nikki murder case: गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा से एक दहेज का ऐसा मामला आया है जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है. दादरी थाना क्षेत्र के रूपवास गांव की रहने वाली निक्की की शादी 9 दिसंबर 2016 को सिरसा गांव निवासी विपिन भाटी से हुई थी. शादी में स्कॉर्पियो, बुलेट और लाखों रुपये नकद देने के बावजूद निक्की को ससुरालवालों की लालच भरी मांगों से कभी मुक्ति नहीं मिली. पीड़ित परिवार का आरोप है कि पति विपिन, जेठ रोहित भाटी, सास दया और ससुर सत्यवीर लगातार 35 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग कर रहे थे.
मीडिया से बातचीत करते हुए, निक्की के पिता भिखारी सिंह ने बताया कि उन्होंने बेटियों की शादी पूरे रीति-रिवाज और सम्मान के साथ की थी. यहां तक कि विपिन के परिवारवालों की मांग पूरी करने के लिए एक और कार भी दी, लेकिन उनकी बेटियों की जिंदगी फिर भी नर्क बना दी गई. उन्होंने आगे कहा कि ससुराल में लगातार निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन दोनों को ही दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता था. इस मामले को लेकर कई बार पंचायत बैठी, समझौते की कोशिश हुई, लेकिन ससुराल पक्ष का अत्याचार जारी रहा.
निक्की के पिता भिखारी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और बुलडोजर चलाने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो परिवार भूख हड़ताल करेगा.
