मुझे कोई पछतावा नहीं.., निक्की मर्डर केस में आरोपी पति ने दिया अजीबोगरीब बयान, जानिए एनकाउंटर के बाद क्या कहा

Nikki Murder Case: पत्नी को जिंदा जलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पति विपिन भाटी का पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ. निक्की की मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया है.
Nikki Murder Case: निक्की मर्डर केस मामले ने रविवार को नया मोड़ ले लिया. पत्नी को जिंदा जलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पति विपिन भाटी का पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ. पुलिस के अनुसार, आरोपी कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई गई, जो उसके पैर में लगी. जिसके बाद घायल विपिन को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताते चलें निक्की की मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया है. यह मामला तब और चर्चित हुआ जब मृतका के पांच वर्षीय बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. दरअसल, वीडियो में बच्चा साफ कहता है कि उसके पिता ने पहले मां से मारपीट की और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी.
एनकाउंटर के बाद अस्पताल में जब मीडिया से बातचीत करते हुए विपिन ने कहा कि, उसे किसी तरह का पछतावा नहीं है. उसने आगे कहा कि निक्की की मौत उसकी वजह से नहीं बल्कि खुद जल जाने से हुई. उसने पति-पत्नी के बीच झगड़ों को सामान्य बात बताने की कोशिश की.
मृतका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि शादी के बाद से ही विपिन और उसके परिवार वाले दहेज की मांग कर रहे थे. गाड़ी न मिलने पर निक्की को लगातार प्रताड़ित किया गया. परिवार का यह भी कहना है कि विपिन शराब का आदी था और आए दिन घर में लड़ाई-झगड़ा करता था. घटना के दिन भी विवाद के बाद ही निक्की को आग के हवाले किया गया.
बताते चलें 70 प्रतिशत झुलसने के बाद निक्की को फोर्टिस अस्पताल से सफदरजंग रेफर किया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है. निक्की की मां मंजू सदमे में बार-बार बेहोश हो रही हैं, जबकि पिता भिखारी सिंह गुमसुम बैठे हैं. परिवार ने पति विपिन और सास पर हत्या का आरोप लगाते हुए फांसी की सजा की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि अब निक्की को इंसाफ दिलाने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई जरूरी है.
