उत्तराखंड की ओर बढ़े हजारों निहंग सिख, हेमकुंड यात्रा से पहले क्यों बढ़ा तनाव, जानें आखिर क्या है पूरा विवाद

कुछ दिन पहले ही कर्णप्रयाग विवाद में उत्तराखंड में प्रवेश को लेकर निहंग सिखों का जत्था और पुलिस आमने सामने आ गई. उत्तराखंड में पुलिस के प्रवेश पर प्रतिबंध करने से निहंग भड़क गये. हालांकि स्थितियों को संभालते हुए बातचीत शुरू हो गई है.

.कर्णप्रयाग की घटना कब और कैसे बनी बड़े विवाद की वजह

.उत्तराखंड में प्रवेश को लेकर क्यों खड़ा हुआ विवाद

.क्या है निहंग सिखों की मांग और कहां तक पहुंची बातचीत

.शांतिपूर्ण तरीके से संभालने और समाधान निकालने का प्रयास चल रहा है

कर्णप्रयाग में विवाद के बाद भारी संख्या में निहंग उत्तराखंड की सीमा पर पहुंच गये. यहां पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उत्तराखंड की सीमा पर सुरक्षा को बढ़ा दिया. इसके साथ ही निहंग सिखों के अलग अलग जत्थे को उत्तरारखंड की सीमा में घुसने से रोक दिया. इसके विरोध में निहंगों ने नारेबाजी शुरू कर दी. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, पुलिस बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाया गया. इसके चलते हालात तनावपूर्ण हो गये हैं. मौके पर उत्तराखंड पुलिस, और आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है. इसके साथ ही अधिकारियों ने बातचीत शुरू कर दी है. स्थिति मो शांतिपूर्ण तरीके से संभालने और समाधान निकालने का प्रयास चल रहा है. आइए जानते हैं कि आखिर यहां तनाव क्यों बढ़ा और क्या है पूरा विवाद...

कर्णप्रयाग की घटना कैसे बनी बड़े विवाद की वजह

तनाव की शुरुआत 16 जून को कर्णप्रयाग में उस झड़प से हुई, जिसमें निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया. इस घटना में कुछ स्थानीय लोग घायल हुए और पुलिस ने चार निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद मामला सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रहा. कुछ अलग-अलग निहंग जत्थों ने इसे अपने साथियों के साथ हुए व्यवहार से जोड़कर देखा और विरोध की घोषणा कर दी. इसी क्रम में बड़ी संख्या में निहंग सिख उत्तराखंड सीमा तक पहुंच गये.

सीमा पर आखिर क्या हुआ

कुलहाल सीमा पर पुलिस ने निहंग सिखों को उत्तराखंड में प्रवेश करने से रोक दिया गया. इसके बाद मौके पर नारेबाजी और विरोध शुरू हो गया. प्रशासन का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाने के साथ ही, जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की, जबकि निहंग सिखों का दावा है कि उनका उद्देश्य केवल शांतिपूर्वक आगे बढ़ना था. स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है. सीमा से गुजरने वाले वाहनों की भी सघन चैकिंग की जा रही है, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो.

निहंग सिखों की मांग क्या है और बातचीत कहां तक पहुंची

प्रदर्शन कर रहे निहंग सिखों का कहना है कि वे हेमकुंड साहिब की यात्रा शांतिपूर्वक करना चाहते हैं. उनका उद्देश्य किसी प्रकार का तनाव पैदा करना नहीं है. उनकी मुख्य मांग गिरफ्तार किए गये चार निहंग सिखों की रिहाई और उन्हें पंजाब भेजे जाने की है. इसी को लेकर पौंटा साहिब गुरुद्वारे में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश प्रशासन और निहंग प्रतिनिधियों के बीच बातचीत जारी है. प्रशासन की कोशिश है कि बिना किसी टकराव के समाधान निकाला जाये.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से