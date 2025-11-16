दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर के सहयोगी को किया गिरफ्तार

Delhi Blast: NIA ने दिल्ली ब्लास्ट केस में आत्मघाती हमलावर उमर का सहयोगी आमीर राशिद अली गिरफ्तार किया है. आमीर कश्मीर का रहने वाला है और दिल्ली में कार खरीदने के बाद हमले की तैयारी में शामिल था.

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA ने बड़ी सफलता हासिल की है. एजेंसी ने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर मोहम्मद के सहयोगी आमीर राशिद अली को गिरफ्तार किया है, जो धमाके में इस्तेमाल कार का मालिक भी है. आमीर कश्मीर का रहने वाला है और दिल्ली में कार खरीदने के बाद हमले की तैयारी में शामिल था. NIA अब पूरे मॉड्यूल और नेटवर्क की जांच कर रही है, जिससे आतंकी साजिश का पूरा पर्दाफाश होने की संभावना बढ़ गई है.

फॉरेंसिक जांच में पुष्टि

एजेंसी ने जानकारी दी कि आमीर ने धमाके में इस्तेमाल कार खरीदने के लिए दिल्ली का रुख किया था, और यही कार बाद में VBIED (Vehicle-Borne Improvised Explosive Device) में तब्दील हुई. फॉरेंसिक जांच से यह भी पुष्टि हुई कि कार चलाने वाला मृतक ड्राइवर उमर ही था. जांच के दौरान यह पता चला कि आमीर ने पूरे हमले की साजिश को उमर के साथ मिलकर अंजाम दिया. उमर पुलवामा का निवासी था और हरियाणा की फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था. NIA ने उमर की एक और कार भी जब्त की है, जिसकी गहन जांच जारी है.

यह भी पढ़ें: 'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग

कई तकनीकी और डिजिटल सबूत भी हाथ लगे

NIA Makes a Breakthrough in Red Fort Area Bombing Case with Arrest of Suicide Bomber’s Aide https://t.co/JFnHCZp1gz pic.twitter.com/d0tuPaoSFj — ANI (@ANI) November 16, 2025

एजेंसी ने अब तक 73 गवाहों और घायलों के बयान दर्ज किए हैं. जांच में कई तकनीकी और डिजिटल सबूत भी हाथ लगे हैं, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है. NIA दिल्ली पुलिस, जम्मू-कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से इस मामले की तहकीकात कर रही है. सूत्रों के अनुसार, आमीर की गिरफ्तारी अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है. इससे पूरे मॉड्यूल और आतंकी नेटवर्क की दिशा स्पष्ट हो रही है और दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच में तेजी आने की संभावना बढ़ गई है. NIA इस मामले में संदिग्धों की तलाश जारी रखे हुए है और पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग मिल रहा है.

इनपुट-पीटीआई

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.