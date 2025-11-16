FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर के सहयोगी को किया गिरफ्तार

IND vs SA: 'ये बिल्कुल वैसी थी जैसे हमने मांगी...' हेड कोच गौतम गंभीर ने पिच को लेकर दिया बड़ा बयान

'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग

ये 5 गलतियां आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकती हैं

Test में 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले महान खिलाड़ी, लिस्ट में दो भारतीयों क नाम

नए निवेशकों के लिए इन्वेस्ट करने के बेस्ट ऑप्शन, मिलेगा अच्छा मुनाफा

भारत

दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर के सहयोगी को किया गिरफ्तार

Delhi Blast: NIA ने दिल्ली ब्लास्ट केस में आत्मघाती हमलावर उमर का सहयोगी आमीर राशिद अली गिरफ्तार किया है. आमीर कश्मीर का रहने वाला है और दिल्ली में कार खरीदने के बाद हमले की तैयारी में शामिल था.

राजा राम

Updated : Nov 16, 2025, 07:52 PM IST

दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली बड़ी कामयाबी (Image-ANI)

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA ने बड़ी सफलता हासिल की है. एजेंसी ने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर मोहम्मद के सहयोगी आमीर राशिद अली को गिरफ्तार किया है, जो धमाके में इस्तेमाल कार का मालिक भी है. आमीर कश्मीर का रहने वाला है और दिल्ली में कार खरीदने के बाद हमले की तैयारी में शामिल था. NIA अब पूरे मॉड्यूल और नेटवर्क की जांच कर रही है, जिससे आतंकी साजिश का पूरा पर्दाफाश होने की संभावना बढ़ गई है. 

फॉरेंसिक जांच में पुष्टि

एजेंसी ने जानकारी दी कि आमीर ने धमाके में इस्तेमाल कार खरीदने के लिए दिल्ली का रुख किया था, और यही कार बाद में VBIED (Vehicle-Borne Improvised Explosive Device) में तब्दील हुई. फॉरेंसिक जांच से यह भी पुष्टि हुई कि कार चलाने वाला मृतक ड्राइवर उमर ही था. जांच के दौरान यह पता चला कि आमीर ने पूरे हमले की साजिश को उमर के साथ मिलकर अंजाम दिया. उमर पुलवामा का निवासी था और हरियाणा की फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था. NIA ने उमर की एक और कार भी जब्त की है, जिसकी गहन जांच जारी है. 

यह भी पढ़ें: 'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग

कई तकनीकी और डिजिटल सबूत भी हाथ लगे

एजेंसी ने अब तक 73 गवाहों और घायलों के बयान दर्ज किए हैं. जांच में कई तकनीकी और डिजिटल सबूत भी हाथ लगे हैं, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है.  NIA दिल्ली पुलिस, जम्मू-कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से इस मामले की तहकीकात कर रही है.  सूत्रों के अनुसार, आमीर की गिरफ्तारी अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है. इससे पूरे मॉड्यूल और आतंकी नेटवर्क की दिशा स्पष्ट हो रही है और दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच में तेजी आने की संभावना बढ़ गई है. NIA इस मामले में संदिग्धों की तलाश जारी रखे हुए है और पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग मिल रहा है. 

इनपुट-पीटीआई 

