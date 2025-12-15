FacebookTwitterYoutubeInstagram
किसने रची थी पहलगाम हमले की साजिश? NIA ने दायर चार्जशीट में किया खुलासा

Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज

क्या मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली? एक वायरल वीडियो ने शुरू की नई डिबेट

IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम

क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे

Winter Frequent Urination: सर्दियों में क्यों बार-बार आता है पेशाब? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डॉक्टर से जानें

भारत

किसने रची थी पहलगाम हमले की साजिश? NIA ने दायर चार्जशीट में किया खुलासा

NIA को इस मामले की चार्जशीट 18 दिसंबर तक कोर्ट में दायर करनी थी, लेकिन एजेंसी ने उससे पहले ही समिट कर दिया. जांच एजेंसियों ने 1,000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की थी.

रईश खान

Updated : Dec 15, 2025, 07:33 PM IST

Pahalgam terror attack

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले की चार्जशीट जम्मू स्पेशल NIA कोर्ट में 22 अप्रैल को दाखिल कर दी है. एजेंसी ने इस हमले के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद जट्ट को नामित किया है. NIA ने साजिद पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित रखा है.

NIA को इस मामले की चार्जशीट 18 दिसंबर तक कोर्ट में दायर करनी थी, लेकिन एजेंसी ने उससे पहले ही समिट कर दिया. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत चार्जशीट को 180 दिन की तय समय सीमा के अंदर करना था. दरअसल, NIA ने इस हमला की जांच के लिए 90 दिन की अवधि के अलावा अतिरिक्त 45 दिन का समय मांगा था. जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था.

कौन है साजिद भट्ट?

एनआईआई ने इस हमले के लिए लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर साजिद भट्ट मुख्य साजिश करता माना है. साजिद का पूरा नाम सैफुल्लाह साजिद जट्ट है, जो लश्कर चीफ हाफिज सईद का करीबी माना जाता है. भट्ट पाकिस्तान के कसूर का रहने वाला है. कसूर, पाकिस्तान के पंजाब का एक जिला है. साजिद भट्ट लश्कर के प्रॉक्सी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) का चीफ है.

भारत सरकार ने TRF को 2 साल पहले UAPA के तहत बैन कर दिया था. साथ ही साजिद भट्ट पर 10 लाख रुपये का इनाम रखा था. जांच एजेंसी ने साजिद के अलावा तीन स्थानीय आरोपियों बशीर अहमद जोठर, परवेज अहमद जोठर और मोहम्मद यूसुफ कटारी को भी आरोपी बनाया, जिन्होंने तीन पाकिस्तानी आतंकियों को ठहराने और मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

गृह मंत्री ने संसद में दी जानकारी

हमले को अंजाम देने में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की संलिप्तता की पुष्टि पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में की थी.

NIA ने इस मामले में 1,000 से अधिक लोगों से पूछताछ की है, जिनमें पर्यटक, टट्टू मालिक, फोटोग्राफर, दुकानदार और कर्मचारी शामिल थे. एनआईए ने कोर्ट को सूचित किया है कि आतंकी नेटवर्क की पूरी सीमा और ओवरग्राउंड कार्यकर्ताओं की भूमिका स्थापित करने के लिए आगे की फोरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल फोन डेटा विश्लेषण और अतिरिक्त संदिग्धों का सत्यापन किया जा रहा है.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ था. जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी. कई लोग घायल हुए थे. यह हमला उस वक्त हुआ जब घाटी की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक पहलगाम में पर्यटक अपने परिवार के साथ घूम रहे थे.

