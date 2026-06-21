पहलगाम आतंकी हमले को लेकर NIA की चार्जशीट में खुलासा- ड्रोन से भेजे गए थे हथियार, इंसानी इंटेलिजेंस पर कम भरोसा भारी पड़ा

पहलगाम में बर्बर हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को हथियार कैसे मिले, इसका खुलासा नेशनल इनिवेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से दायर आरोपपत्र में हुआ है.

पहलगाम हमले से पहले की आतंकी गतिविधियों का खुलासा हुआ.

पाकिस्तान में बैठे हैंडलर हथियार भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं.

बारामूला जिले में स्थित गोगल दारा के जंगलों में गिराए गए थे हथियार.

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले की जांच कर रही नेशनल इनिवेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से दायर आरोपपत्र में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं. इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अब सीमा पार से हथियार भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है. NIA की चार्जशीट में कहा गया है कि सीमा पार से आए ड्रोन पकड़ में आए बिना कश्मीर के बारामूला जिले तक हथियार और गोला-बारूद गिराने में कामयाब रहे. इस चार्जशीट से पहलगाम हमले से पहले की आतंकी गतिविधियों का पता चला है.

इंसानी इंटेलिजेंस पर कम भरोसा भारी पड़ा

पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में आरोपपत्र का विश्लेषण करने वाले सुरक्षा विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि 2022 और 2024 के बीच मानव के जरिये खुफिया जानकारी जुटाने में आई भारी कमी एक मुख्य कारण थी, जिसकी वजह से आतंकी समूह पकड़ में आए बिना घाटी में आसानी से घूम सके. जांच से इस इलाके में आतंकी गतिविधियों के तौर-तरीकों में एक चिंताजनक बदलाव का पता चलता है. नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास पारंपरिक और कड़ी सुरक्षा वाले घुसपैठ के रास्तों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय, आतंकियों के सीमा पार बैठे आका अब हथियार भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं.

गोगल दारा के जंगल बने केंद्र

चार्जशीट के विश्लेषण से पता चलता है कि पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन कई स्तरों वाली सुरक्षा घेराबंदी को पार करके अंदरूनी इलाकों तक पहुंचने में कामयाब रहे. ये सीधे उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में सक्रिय आतंकी गुटों तक हथियार और पैसे पहुंचा सके. माना जा रहा है कि बारामूला जिले में स्थित गोगल दारा के जंगल ड्रोन से सामान और हथियार गिराए जाने के केंद्र बन गए हैं, क्योंकि ये सीमा पार से सीधे दिखाई देते हैं. आरोपपत्र में विस्तार से बताया गया है कि हमलावरों ने पर्यटक स्थल पर हमला करने से पहले स्थानीय माहौल में खुद को कैसे ढाला और किस तरह घुले-मिले थे.

कैसे कामयाब हुए आतंकी?

जानकारों का मानना ​​है कि 2022 से 2024 के दौरान जमीनी स्तर पर इंसानी खुफिया नेटवर्क बनाने के बजाय तकनीकी खुफिया जानकारी पर अधिक निर्भर रहने से ‘ऑपरेशनल गैप’ उत्पन्न हुआ. इसी कमी की वजह से हमलावरों को लक्ष्य की टोह लेने, ड्रोन से गिराए गए हथियार हासिल करने और शुरुआती चेतावनी प्रणाली को भनक लगे बिना बर्बर हमला करने का मौका मिला.

आरोपपत्र में एनआईए ने कहा है कि आतंकी समूह को 2024 की शुरुआत में गोगल दारा जंगल में ड्रोन से गिराए गए हथियारों की खेप मिली, जिसमें 20 पिस्तौल, 15 लाख रुपये और चीनी ग्रेनेड थे. जानकारों का मानना ​​है कि आतंकी समूह ऊंची पहाड़ियों का इस्तेमाल सुरक्षित ठिकाने के तौर पर कर रहे हैं. एनआईए के आरोपपत्र में पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों की गतिविधियों का विस्तार से ब्योरा दिया गया है. इससे पता चलता है कि वे बिना किसी की नजर में आए पहाड़ों और शहरी इलाकों से गुजरे.