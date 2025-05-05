दिल्ली ब्लास्ट: NIA ने 2 और टेरर ऑपरेटिव्स को पकड़ा, अबतक 11 लोगों की गिरफ्तारी

NIA ने दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी साजिश में एक्टिव रूप से शामिल होने के आरोप में श्रीनगर के तुफैल अहमद भट और गंदेरबल के जमीर अहमद अहंगर को गिरफ्तार किया है.

दिल्ली ब्लास्ट मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की कार्रवाई लगातार चल रही है. जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर से 2 और टेरर ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया है. जिसके बाद इस मामले में अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. पकड़े गए आरोपियों की पहचान श्रीनगर के तुफैल अहमद भट और गंदेरबल के जमीर अहमद अहंगर के रूप में हुई है.

NIA ने जांच में इन दोनों को दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी साजिश में एक्टिव रूप से शामिल होना पाया है. जांच एजेंसी को जांच में पता चला है कि इन दोनों ने दिल्ली ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी को हथियार सप्लाई किए थे. 10 नवंबर, 2025 को देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला के गेट नंबर 1 के पास एक कार में धमाका हुआ था. जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा घायल हुए थे.

एनआईए इस खतरनाक आतंकी घटना के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने में जुटी है. जांच में पाया गया कि जमीर अहमद और तुफैल अहमद अंसार गजवत-उल-हिंद (AGH) आतंकी संगठन के एक्टिव ओवरग्राउंड वर्कर (OGW) हैं. NIA, J&K पुलिस, हरियाणा पुलिस और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है. जांच में यह भी पता चला है कि जमीर और तुफैल न सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में शामिल थे, बल्कि दूसरी आतंकी साजिशों में भी शामिल थे.

ये लोग हथियार और गोला-बारूद इकट्ठा करने मदद करते थे. जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ गतिविधियों में होता था. NIA ने पूरी जांच और सबूतों की जांच के बाद यह भी पाया है.

कौन था दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड?

नेशनल काउंटर-टेरर एजेंसी की जांच के मुताबिक, दिल्ली ब्लास्ट की साजिश उमर ने दूसरे आरोपियों मुजम्मिल गनई, शाहीन सईद, मुफ़्ती इरफ़ान, अदील अहमद राथर, और पांच दूसरे लोगों के साथ मिलकर रची थी, जिन्होंने मुख्य साज़िश करने वालों को पनाह और लॉजिस्टिक मदद दी थी. इन 9 लोगों को पहले J&K और हरियाणा में अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया था.

