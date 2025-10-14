फोटो भेजें, इनाम पाएं; टोल-प्लाजा के गंदे टॉयलेट की सूचना देने पर मिलेगा 1,000 रुपये का FASTag फ्री

NHAI Toilet Clean Campaign: एनएचएआई के अनुसार, यूजर्स को नेशनल हाईवे पर अगर कोई टॉयलेट गंदा मिलता है तो उसकी तस्वीर जियो-टैग्ड पर अपलोड करनी होगी.

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत नया अभियान शुरू किया है. जिसके तहत किसी भी नेशनल टोल-प्लाजा पर अगर टॉयलेट गंदा मिलता है तो इसकी शिकायत NHAI को कर सकते हैं. शिकायत करने वाले को इनाम के तौर पर 1,000 रुपये का इनाम मिलेगा. लेकिन यह इनाम कैश नहीं, बल्कि 1000 रुपये का FASTag रिचार्ज के रूप में दिया जाएगा.

NHAI की योजना के मुताबिक, यूजर्स को अपने फोन में 'राजमार्गयात्रा' ऐप के नए अपडेट को डाउनलोड करना होगा. अगर नेशनल हाईवे पर कोई टॉयलेट गंदा मिलता है तो ऐप के माध्यम से गंदे टॉयलेट की जियो-टैग्ड फोटो अपलोड करनी होगी.

फोटो के साथ यूजर्स को अपना नाम, लोकेशन, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. जांच के बाद अगर आपकी रिपोर्ट सही पाई जाती है तो उसके वाहन नंबर पर 1,000 रुपये का फास्टैग (FASTag) रिचार्ज कर दिया जाएगा.

31 अक्टूबर 2025 तक नियम रहेगा लागू

एनएचएआई का यह अभियान 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. यह सिर्फ NHAI के अधिकार क्षेत्र वाले टोल प्लाजा और ऑपरेटड टॉयलेट्स पर ही लागू होगा. नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले पेट्रोल पंप, होटल या अन्य सर्विसेस को इससे बाहर रखा गया है.

