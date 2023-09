अब NGO को भी देनी होगी अपनी संपत्ति की जानकारी, गृह मंत्रालय ने बदले नियम

डीएनए हिंदी: भारत सरकार ने गैर लाभकारी संस्थाओं (NGO) की फंडिंग के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. इनके तहत अब NGOs को भी अपनी संपत्ति की जानकारी सरकार को देनी होगी. विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत रजिस्टर्ड एनजीओ को अब विदेशी धन का इस्तेमाल कर बनाई गई चल और अचल संपत्तियों का विवरण देना होगा. इसमें यह भी बताना होगा कि वित्त वर्ष शुरू होने से पहले एनजीओ की संपत्ति कितनी थी और सालभर में कितनी संपत्ति उसे प्राप्त हुई.

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर विदेशी धन प्राप्त करने वाले एनजीओ के लिए बने नियमों में संशोधन किया, जिसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत (31 मार्च) तक एनजीओ के लिए संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य हो गया है. कानून के मुताबिक, विदेशी धन प्राप्त करने वाले सभी एनजीओ को अब एफसीआरए के तहत पंजीकृत होना होगा.

