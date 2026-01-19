अन्न-जल का त्याग कर धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, आगे की रणनीति आज करेंगे बात

मौनी अमावस्या पर पालकी पर बैठकर संगम स्नान करने जा रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने को लेकर वबाल हो गया. अब खबर है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अन्न-जल का त्याग कर दिया है.

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां पर मौनी अमावस्या महास्नान पर्व के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के संगम स्नान से वंचित रहने का मामला गरमा गया है. अब खबर है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मौन व्रत धारण कर लिया है. साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि रविवार की घटना के बाद से ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अन्न-जल का त्याग कर दिया है.

मौनी आमावस्या के दिन हुआ वबाल

पुलिस-प्रशासन की ओर से शंकराचार्य की पालकी को रोकने की घटना के बाद से ही उनका गुस्सा भड़का हुआ है. मौनी अमावस्या पर पालकी पर बैठकर संगम स्नान करने जा रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने पर हंगामा की खबर सामने आई थी. दरअसल पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मौनी आमावस्या के दिन उसी रास्ते से स्नान करने जा रहे थे जो सुरक्षा कारणों के चलते बंद किया गया था और जब प्रशासन ने साधुओं से दूसरे रास्ते से जाने को कहा तो फिर प्रशासन और पुलिस के बीच हाथापाई शुरू हो गई.

शंकराचार्य ने कहा कि

शंकराचार्य के अनुसार, उनकी पालकी को बीच रास्ते में ही खींचकर रोक दिया गया, क्योंकि सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर उनके शिष्यों को धक्का दिया और उनके साथ बदसलूकी की. उन्होंने कहा कि पुलिस के इस तरह के आचरण के देखकर हमने आगे न बढ़ने का फैसला किया और बिना स्नान किए हमें अखाड़े में लौटने को मजबूर होना पड़ा.

अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना

इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, 'माघमेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह ही इस साल फिर से साधु-संतों-भक्तों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अक्षम्य है. सदियों से चली आ रही शाही-स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में गत वर्ष भी इसी सरकार द्वारा विघ्न डाला गया था. सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं भाजपा की सरकार में ही क्यों हो रही हैं? मौनी अमावस्या का शाही-स्नान क्या पहली बार हो रहा है. इस अवस्था के लिए भाजपा का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही दोषी है.'

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से