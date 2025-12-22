ग्रेटर नोएडा जीरो प्वाइंट पर किसान महापंचायत, आज उमड़ेगा किसानों का सैलाब

ग्रेटर नोएडा के जीरो प्वाइंट पर आज किसानों की एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों के जुटने की उम्मीद है। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे.

आगरा से लेकर गौतम बुद्ध नगर तक के किसान इस पंचायत में भाग लेकर अपने लंबे समय से लंबित मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएंगे. महापंचायत की तैयारियां बीते कई दिनों से चल रही थीं. जीरो प्वाइंट के नीचे कालीन और दरी बिछाकर बैठक की व्यापक व्यवस्था की गई है. मंच और साउंड सिस्टम भी लगाया गया है. फ्लाईओवर के पिलरों पर किसानों से जुड़ी मांगों और पंचायत से संबंधित पोस्टर-बैनर लगाए गए हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि यह आयोजन पूरी तैयारी और संगठित तरीके से किया जा रहा है.

आसपास ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहनों के माध्यम से भी किसान पहुंचते नजर आ रहे हैं. किसानों की प्रमुख मांगों में 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान, सर्किल रेट में बढ़ोतरी, 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट का आवंटन, वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को पूरी तरह लागू कराना, विस्थापन नीति में सुधार, प्रभावित परिवारों को रोजगार तथा आबादी निस्तारण जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं.

किसानों का कहना है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर उनकी जमीन तो ली गई, लेकिन मुआवजा और पुनर्वास से जुड़े वादे आज तक पूरे नहीं किए गए. किसान नेताओं का आरोप है कि बार-बार ज्ञापन देने और आंदोलन करने के बावजूद प्रशासन और प्राधिकरण उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं.

इसी कारण आज की महापंचायत के जरिए सरकार और प्रशासन को एक मजबूत संदेश देने की रणनीति बनाई गई है. महापंचायत को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है. मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.

वहीं, किसानों ने स्पष्ट किया है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा. ग्रेटर नोएडा के जीरो प्वाइंट पर आज होने वाली यह किसान महापंचायत न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि आगरा से लेकर गौतम बुद्ध नगर तक के किसानों के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकती है.

आईएएनएस इनपुट के साथ

