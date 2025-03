न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन भारत दौरे पर हैं. सोमवार को उन्होंने पीएम मोदी के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने क्रिकेट को लेकर मजेदार प्रतिक्रिया दी.

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत के दौरे पर हैं. सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान लक्सन ने हल्के-फुल्के अंदाज में क्रिकेट से जुड़ी एक मजेदार प्रतिक्रिया दी, जिसे सुनकर पीएम मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. पीएम मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन के बीच अहम बैठक हुई. इस बैठक में पीएम मोदी ने पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड में सक्रिय भारत विरोधी खालिस्तानी तत्वों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया.

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कहा

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा, "मैं इस बात की सराहना करता हूं कि पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से हार का जिक्र नहीं किया और मैंने भी भारत में हमारी टेस्ट जीतों का जिक्र नहीं किया. आइए इसे ऐसे ही रखें और किसी कूटनीतिक विवाद से बचें." उनके इस मजाक को सुनकर वहां मौजूद लोगों के चहरे पर मुस्कान आ गई और सभी हंसने लगे. खुद पीएम मोदी भी मुस्कुराते नजर आए. यह बयान दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों और सौहार्दपूर्ण माहौल को दिखाता है.

𝐂𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐁𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐀𝐭 𝐓𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚-𝐍𝐙 𝐉𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐌𝐞𝐞𝐭!



At the joint press meet, PM Luxon joked about New Zealand’s recent losses to India in cricket, thanking PM @narendramodi for not bringing it up.



"Let’s just keep it that way and avoid a… pic.twitter.com/Kaeuh6LSir

खालिस्तान से जुड़े मुद्दों पर हुई

विदेश सचिव जयदीप मजूमदार ने कहा जयदीप मजूमदार ने बताया, 'हम अपने मित्र देशों को उनके भीतर सक्रिय भारत विरोधी तत्वों की गतिविधियों से सचेत करते हैं. ये तत्व अक्सर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और अन्य लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग करते हुए आतंकवाद का महिमामंडन करते हैं और हमारे राजनयिकों, संसद और भारतीय कार्यक्रमों के खिलाफ हमले की धमकी देते हैं.'

