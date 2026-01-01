काशी-अयोध्या और खाटूश्याम के दरबार में 3 किमी लंबी लाइनें, नए साल पर देशभर के मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब

नई भाषा में जिन्हें GEN Z कहा जाता है, युवाओं की टोलियां सनातनी रंग में सराबोर है, क्लब, पार्टी न करके वह अपने आराध्य के आशीर्वाद के साथ नए साल की शुरूआत करना चाहते हैं.

Happy new Year 2026: आज पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई है. न्यूज़ीलैंड से लेकर न्यू जर्सी तक अलग-अलग अंदाज़ में लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं. भारत की बात करें तो भारतीय लोगों ने 31 दिसंबर की आधी रात से नए साल का जश्न मनाना शुरू कर दिया था. इसी के साथ सुबह होते ही 4 बजे से मंदिरों में भक्तों की लंबी लाइनें नजर आ रही है. लोग नए सार का स्वागत अपने आराध्य की उपासना से करना चाहते हैं. हर तरफ भक्ति का सैलाब दिख रहा है.

आधी रात से लाइनों में लगना कर दिया था शुरू

आधी रात से मंदिरों के बाहर भक्तों की भीड़ इकठ्ठा होना शुरू हो गई थी. लोग नए साल के पहले दिन की शुरुआत अपने भगवान के दर्शन के साथ कर रहे हैं। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा-वृंदावन, शिरडी, अमृतसर में लाखों लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं, दूसरी तरफ नए साल को जुटने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिरों में उच्च स्तर की तैयारियां की गई है. वहीं भारी भीड़ के देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भगवान के दर्शनों का टाइम भी बढ़ा दिया है.

रामलला को निहारने पहुंच रहे भक्त

अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ में दर्शन के लिए 2-2 किमी लंबी लाइनें और 3 किमी तक बैरिकेडिंग की गई है. दर्शन के लिए 10 सेकेंड से कम समय मिल रहा है. खास तौर पर युवा जिन्हें नई भाषशा में जेन जी कहा जाता है वह भी भक्ति के रंग डूबे हुए नजर आ रहे हैं. राम मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, अंगद टीला, हनुमानगढ़ी, रामपथ और सरयू घाट पर भक्तों की भारी भीड़ है.

बाबा विश्वनाथ के यहां जमकर भीड़

ऐसा ही कुछ हाल बाबा विश्वनाथ और खाटूश्याम जी के यहां भी है. वाराणसी के घाटों से लेकर मंदिरों तक GEN Z ही GEN Z नजर आ रहे हैं. भोलेनाथ के जयकारों के साथ इनका जोश हाई है. घंटों लाइन में इंतजार करने के बाद बाबा के दर्शन हो रहे हैं लेकिन जोश में कमी नहीं आ रही है. 15 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने 2025 में बाबा विश्वनाथ के दर पर हाजिरी लगाई है. नए साल के मौके पर वाराणसी में इस बार हमेशा से 10 गुना ज्यादा भीड़ है. देखिए वीडियो.

