देशभर में नये साल के जश्न की तैयारी चल रही है. इसी बीच ब्लिंकिट ने भी अपनी कुछ खास तैयारियां की हैं. इसी कड़ी में ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर ढींडसा ने इस नए साल की पूर्व संध्या पर डिलीवरी एजेंट की भूमिका निभाई. उन्होंने कंपनी की 10 मिनट की डिलीवरी सर्विस के लिए ऑर्डर पैक करने और डिलीवर करने के लिए गुरुग्राम के एक स्टोर में कैंप लगाया.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपना अनुभव शेयर करते हुए, उन्होंने चमकीले पीले रंग की डिलीवरी जैकेट में अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें लिखा था, 'इस साल NYE पोस्ट की शुरुआत हमारे एक स्टोर (निरवाणा कंट्री, गुरुग्राम में) से कर रहा हूं.' ढींडसा ने मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्होंने सिर्फ तीन मिनट में ऑर्डर पैक कर दिया, लेकिन औसत पिकिंग समय की तुलना में 'Too Slow' होने की बात मजाकिया अंदाज में कही.

...तो इस बात के लिए मांगी 'माफी'

सीईओ ने तुरंत ही पोस्ट के बाद फूड आइटम्स से भरे ग्रॉसरी के बैग की तस्वीर पोस्ट की और बताया कि उन्होंने इसे तीन मिनट से भी कम समय में सफलतापूर्वक पैक कर लिया. 'काम हो गया.' पिक एंड पैक करने में मुझे 2 मिनट 57 सेकंड लगे. उन्होंने कहा, 'ये 'बहुत ही स्लो था.' साथ ही उन्होंने बताया कि स्टोर पर सामान पिक करने का औसत समय 1 मिनट 46 सेकंड था. उन्होंने लिखा, 'देरी के लिए खेद है और जिसने भी यह ऑर्डर दिया है उसे नव वर्ष की शुभकामनाएं.'

Just picked an order which has a mini air hockey table and a couple of other items!



Will be delivering this one as well✌️ pic.twitter.com/AMwCTBGdAR