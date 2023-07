New Year 2023: कोविड की आहट के बीच महानगरों में न्यू ईयर की धूम, जुटी भारी भीड़, बेंगलुरु में पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

डीएनए हिंदी: जैसे ही 31 दिसंबर को घड़ी की सारी सुइयां, एकसाथ 12 पर आईं, देश नए साल के जश्न के माहौल में डूब गया. दिल्ली, मसूरी, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में नए साल पर हुजूम उमड़ पड़ा. दुनिया ने धूम-धाम से साल 2023 का स्वागत किया. बीते 2 साल में यह पहली बार है जब जश्न मनाने के लिए कोविड प्रतिबंधों में ढील दी गई है. वहीं चीन में बढ़ते कोविड मामले, दुनिया की चिंता बढ़ा रहे हैं.



भारत में कोविड के मद्देनजर सावधानी बरती जा रही है लेकिन किसी भी तरह के कड़े प्रतिबंधों का ऐलान नहीं किया गया है. बस चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी गई है.|

बेंगलुरु में नए साल पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पुलिसकर्मी लोगों पर बल प्रयोग करते नजर आ रहे हैं. इस सप्ताह की शुरुआत में, अधिकारियों ने कहा था कि रेस्तरां, पब, होटल और रिसॉर्ट्स को केवल 1 बजे तक समारोह आयोजित करने की अनुमति होगी.

#WATCH | Karnataka: Bengaluru police lathi-charged to disperse the huge crowd after it went out of control. pic.twitter.com/yRMdyBSHww