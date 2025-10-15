IPS पूरन के आत्महत्या केस में नया मोड़, ASI संदीप के सुसाइड वीडियो से उठे कई सवाल

Haryana double suicide case: हरियाणा एएसआई ने अपने चार पन्नों के सुसाइड नोट और एक वीडियो में आईपीएस पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. एएसआई संदीप लाठर ने दावा किया है कि आईपीएस कुमार भ्रष्टाचार के कई मामलों में संलिप्त थे और उनके परिवार के खिलाफ भी जांच की मांग की है.

IPS Puran and ASI Sandeep Suicide Case: आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है. आईजी कार्यालय के साइबर सेल में तैनात और पूरन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच कर रहे एएसआई संदीप लाठर ने रोहतक जिले में अपने आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. अपने चार पन्नों के सुसाइड नोट और एक वीडियो में उन्होंने आईपीएस पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए हैं. लाठर ने कहा कि एडीजीपी जाति के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले करते थे और पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने आत्महत्या कर ली.

एएसआई संदीप लाठर ने दावा किया कि आईपीएस कुमार कई भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त थे और उनके परिवार के खिलाफ भी जांच की मांग की. संदीप कुमार ने आरोप लगाया, "उनके भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं. अपने खिलाफ शिकायत के डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली." उन्होंने आगे कहा कि एडीजीपी ने याचिकाकर्ताओं को बुलाया और पैसे मांगकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया.



एएसआई ने आरोप लगाया, "इन लोगों ने फाइलें रोक दीं, याचिकाकर्ताओं को बुलाया और पैसे मांगकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. तबादलों के बदले महिला पुलिसकर्मियों का यौन शोषण किया गया." लाठर ने आईपीएस कुमार की पत्नी, आईएएस अमनीत कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह भी भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल थीं. उन्होंने आरोप लगाया, "उनकी संपत्ति की जाँच होनी चाहिए. यह जाति का मामला नहीं है. सच्चाई सामने आनी चाहिए. वह भ्रष्ट थे."

एएसआई ने आगे कहा, "मैं इस सच्चाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा हूं. मुझे गर्व है कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा हूं. देश को जगाने के लिए यह ज़रूरी है." इससे पहले 14 अक्टूबर को, हरियाणा सरकार ने आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद उपजे आक्रोश के चलते पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर को अनिश्चितकालीन अवकाश पर भेज दिया था. आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश सिंह को हरियाणा का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है.



आठ पन्नों के नोट में, आईपीएस कुमार ने कपूर और रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारनिया समेत आठ अधिकारियों पर उत्पीड़न, भेदभाव और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया. कुमार ने अपने अंतिम संदेश में जाति-आधारित भेदभाव और पेशेवर अलगाव के उदाहरणों का भी आरोप लगाया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से