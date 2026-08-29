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ऑपरेशन सिंदूर पर नया खुलासा: पाकिस्तान ने क्यों उड़ाया अवाक्स, एस-400 ने कैसे किया तबाह? सामने आई पूरी कहानी

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

ऑपरेशन सिंदूर पर नया खुलासा: पाकिस्तान ने क्यों उड़ाया अवाक्स, एस-400 ने कैसे किया तबाह? सामने आई पूरी कहानी

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने एक पाकिस्तानी अवाक्स विमान को 314 किमी दूर से मार गिराया था. इस घटना की पूरी कहानी अब सामने आई है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 29, 2026, 08:02 PM IST

ऑपरेशन सिंदूर पर नया खुलासा: पाकिस्तान ने क्यों उड़ाया अवाक्स, एस-400 ने कैसे किया तबाह? सामने आई पूरी कहानी

 S-400 ने मार गिराया था पाकिस्तानी अवाक्स विमान. (AI इमेज)

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पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान का कितना बुरा हश्र किया था, इसकी कहानी अब धीरे-धीरे सामने आ रही है. भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान का एक हाई वैल्यू अवाक्स विमान मार गिराया था. इस विमान को मार गिराने की पूरी कहानी एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (रिटायर्ड) ने सुनाई जो तब इंडियन एयर फ़ोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर थे. उन्होंने ये भी बताया कि S-400 के डर से पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के 200 किलोमीटर के दायरे में आने से डरते रहे. 

कैसे मार गिराया गया पाकिस्तान का अवाक्स विमान?

एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (रिटायर्ड) ने ANI पर एक पॉडकास्ट के दौरान 10 मई 2025 की घटना का विस्तार से जिक्र किया. उन्होंने बताया कि 9 मई के हमले में पाकिस्तान के दो बड़े रडार ध्वस्त कर दिए गए थे. ये काफी अहम रडार थे और पाकिस्तान के पास ऐसे सिर्फ 6 रडार थे. इसके बाद पाकिस्तान के दो भूमिगत कमांड और कंट्रोल सेंटर भी ध्वस्त कर दिए गए. इस तरह पाकिस्तान पूरी तरह पंगू हो गया था. पाकिस्तान के पास एक बड़े इलाके में न तो आंखें (रडार) थीं और न ही दिमाग (कमांड सेंटर) थे. 

एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (रि) ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान वायुसेना के पास एक ही विकल्प बचता था कि वो अपने अवाक्स विमानों को भारतीय सीमा के पास उड़ाए. वह बताते हैं कि एक एयर बैटल मैनेजर के रूप में जब मैंने कमांड रूम में बैठे हुए पाकिस्तानी अवाक्स को उड़ते देखा तो खुद से यही कहा कि आखिर ये इधर क्या कर रहा है. इस प्लेन का मारा जाना तय था.

उन्होंने आगे कहा कि हमारे एस-400 बैटरी के कमांडर ने इस अवाक्स विमान को 314 किमी दूर से मार गिराया था. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (रि) ने बताया कि तब पाकिस्तानी अवाक्स भारतीय सीमा से 214 किमी दूर था और हमारा एस-400 सिस्टम अपनी सीमा से 100 किमी अंदर तैनात था. पूर्व एयर मार्शल ने ये भी बताया कि पाकिस्तानी अवाक्स विमान सरगोधा एयरबेस से उड़ा था और नीची उड़ान भरते हुए भारतीय सीमा में देखने की कोशिश कर रहा था. 

पाकिस्तान ने आजमाए सारे पैंतरे

एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (रिटायर्ड) ने ये भी बताया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान ने भारत में मौजूद  S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का पता लगाने के लिए जासूसों और स्लीपर सेल को एक्टिवेट किया था. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी यह पता लगाने के लिए बेताब थे कि ये S-400 कहां है. उन्होंने हर मुमकिन तरीका अपनाया. उन्हें दूसरे देशों से सैटेलाइट से भी मदद मिल रही थी. दरअसल, जब भी पाकिस्तान के विमान वा में उड़ान भरते, S-400 उन्हें मार गिराता. उनके लिए S-400 सबसे बड़ा खतरा था.

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