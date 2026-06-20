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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

इधर नए राफेल और तेजस आ रहे, उधर ब्रिटेन से पुराने लड़ाकू विमान खरीद रहा भारत, आखिर क्यों?

नीची उड़ान भरते हुए दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करने के लिए मशहूर जगुआर विमान अब पुराने पड़ते जा रहे हैं. भारतीय वायुसेना को इनके स्पेयर पार्ट्स हासिल करने में भी दिक्कत हो रही है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 20, 2026, 10:55 PM IST

इधर नए राफेल और तेजस आ रहे, उधर ब्रिटेन से पुराने लड़ाकू विमान खरीद रहा भारत, आखिर क्यों?

IAF के पास जगुआर की छह स्क्वाड्रन हैं. (Photo- ANI)

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  • यूनाइटेड किंगडम से नौ रिटायर हो चुके जगुआर खरीदे जाएंगे.
  • जगुआर बेड़े को सेवा में बनाए रखना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.
  • IAF के पास जगुआर की छह स्क्वाड्रन हैं.

भारतीय वायु सेना अपने पुराने हो रहे जगुआर लड़ाकू विमानों को ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए यूनाइटेड किंगडम से नौ रिटायर हो चुके जगुआर एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही है. इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल स्पेयर पार्ट्स के लिए किया जाएगा. स्क्वाड्रन की घटती संख्या की समस्या का सामना कर ही वायुसेना के सामने 'डीप स्ट्राइक पेनिट्रेशन' वाले जगुआर बेड़े को सेवा में बनाए रखना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. IAF अभी इस स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की छह स्क्वाड्रन ऑपरेट कर रही है. 

जगुआर उड़ाने वाली इकलौती वायुसेना है IAF

इंडियन एयरफोर्स इस समय दुनिया की इकलौती ऐसी वायुसेना है जो जगुआर लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है. ब्रिटेन से 9 पुराने एयरफ़्रेम लेने से पहले भारतीय वायुसेना इस विमान के पुराने मॉडल  फ्रांस और ओमान से भी खरीद चुकी है. ये देश जगुआर को रिटायर कर चुके हैं.  2018 में, फ्रांस ने बिना किसी कीमत के इंजन और स्पेयर पार्ट्स के साथ 31 रिटायर हो चुके एयरफ्रेम तोहफे में दिए थे. भारत और ओमान ने 20 से ज्यादा रिटायर हो चुके जगुआर विमानों के ट्रांसफर के लिए एक औपचारिक समझौता किया था. ओमान से मिलने वाले विमान कम इस्तेमाल किए गए थे इसलिए अच्छी हालत में थे. IAF ने जगुआर विमानों को  सबसे पहले 1980 के दशक में हासिल किया था. इस तरह ये विमान 40 साल पुराने हो चुके हैं. 

वायुसेना ने अपग्रेड भी किए हैं जगुआर

जगुआर विमानों की युद्धक क्षमता बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना इस फ्लीट के आधे हिस्से को मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से अपग्रेड भी कर चुकी है. आधे हिस्से को इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं माना गया और 2028 से रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा. दूसरे देशों से लिए गए पुराने एयरफ्रेम का इस्तेमाल लैंडिंग गियर, हाइड्रोलिक्स, एवियोनिक्स और रोल्स-रॉयस एडोर इंजन जैसे रूरी पार्ट्स निकालने के लिए किया जाएगा. बता दें कि DARIN-III स्टैंडर्ड में अपग्रेड किए गए जगुआर में कई टारगेट को ट्रैक करने, टेरेन मैपिंग और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करने में सक्षम एडवांस्ड रडार लगाया गया है. इसके कॉकपिट को भी मॉडर्न बनाया गया है जिसमें अत्याधुनिक मल्टी-फंक्शन डिस्प्ले और एडवांस्ड हेड-अप डिस्प्ले शामिल हैं.

Tejas Mk1A की डिलीवरी में देरी ने बढ़ाई टेंशन

भारतीय वायुसेना को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से तेजस मार्क 1 ए लड़ाकू विमानों की डिलीवरी इसी साल शुरू हो जानी थी. लेकिन IAF को अब तक एक भी Tejas Mk1A नहीं मिला है. इन हल्के विमानों से ही जगुआर फ्लीट को बदला जाना था. लेकिन लेकिन तेजस की डिलीवरी में देरी से वायुसेना परेशान है. लड़ाकू बेड़े को बढ़ाने के लिए भारत फ्रांस से 114 राफेल जेट्स की डील भी साइन करने वाला है. हालांकि इनकी डिलीवरी साल 2030 के बाद ही शुरू हो पाएगी. आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स को अपने जगुआर बेड़े के अलावा, मिग-29 और मिराज 2000 को भी रिटायर करना है. लेकिन, नए विमानों का समय से शामिल न हो पाना वायुसेना की चिंता बढ़ा रहा है. 

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