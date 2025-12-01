FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली ब्लास्ट को लेकर NIA की रेड, NIA की 2 टीमें लखनऊ में शाहीन के घर पहुंची | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे, कहा- शीतकालीन सत्र उर्जा भरने का काम करेगा, विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकले, संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए | सदन में गुस्सा नहीं, सार्थक चर्चा हो-PM | विपक्ष अपनी रणनीति में सुधार करे- PM | ड्रामा करने के लिए देश में बहुत जगह-PM | संसद में नारे नहीं, नीति पर बल दें-PM मोदी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
World AIDS Day 2025: कितने समय के बाद AIDS में बदल जाता है HIV? इससे शरीर में क्या होते हैं बदलाव?

World AIDS Day 2025: कितने समय के बाद AIDS में बदल जाता है HIV? इससे शरीर में क्या होते हैं बदलाव?

क्या आप जानते हैं कि खाने के बाद लेटने की जगह 20 मिनट वॉक से कौन से 5 फायदे मिलते हैं?

क्या आप जानते हैं कि खाने के बाद लेटने की जगह 20 मिनट वॉक से कौन से 5 फायदे मिलते हैं?

6 डायरेक्टर, 26 स्टार्स और करोड़ों की लागत से बनी ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर हुई बड़ी डिजास्टर, जानिए क्या थी कहानी

6 डायरेक्टर, 26 स्टार्स और करोड़ों की लागत से बनी ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर हुई बड़ी डिजास्टर, जानिए क्या थी कहानी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण

Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण

कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान

कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान

उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?

उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?

Homeभारत

भारत

भारत की राजनीति में संवाद की नई पहल, ‘हम भारत के लोग’ कॉन्क्लेव में अखिलेश यादव समेत प्रमुख हस्तियां होंगी एक मंच पर

देश की मौजूदा राजनीति, युवाओं की भूमिका और राष्ट्रीय विमर्श को नए दृष्टिकोण से समझने के लिए एक कॉन्क्लेव होगा. प्रमुख नेताओं, विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों की मौजूदगी इसे संवाद, विचार-विनिमय और भविष्य की नीतियों पर सार्थक चर्चा का मंच बनाएगी, जिससे लोकतांत्रिक सोच और जनभागीदारी को नई दिशा मिलेगी.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 01, 2025, 08:20 AM IST

भारत की राजनीति में संवाद की नई पहल, ‘हम भारत के लोग’ कॉन्क्लेव में अखिलेश यादव समेत प्रमुख हस्तियां होंगी एक मंच पर

भारत की राजनीति में संवाद की नई पहल

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

राष्ट्रीय राजनीति और समकालीन मुद्दों पर केंद्रित प्रतिष्ठित कॉन्क्लेव “हम भारत के लोग” आगामी 23 जनवरी 2026 को आयोजित होने जा रहा है जिसमें देश के युवा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे. युवाओं की आकांक्षाओं और देश की बदलती राजनीतिक परिदृश्य पर उनके विचार इस कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करेंगे. 

यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय राजनीति संवाद, सहभागिता और सकारात्मक विमर्श की नई दिशा तलाश रही है. कॉन्क्लेव का उद्देश्य राष्ट्रीय मुद्दों, सामाजिक चुनौतियों और भविष्य की नीतिगत संभावनाओं पर गंभीर चर्चा के लिए एक प्रभावी मंच तैयार करना है.

कार्यक्रम का समग्र संचालन और रचनात्मक निर्देशन लोकप्रिय बॉलीवुड निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह के जिम्मे है. सिनेमा और समाज के बीच सेतु का कार्य करने वाले दुष्यंत सिंह के निर्देशन से इस आयोजन के प्रस्तुतिकरण में रचनात्मकता और प्रभावशीलता के अनूठे आयाम जुड़ने की उम्मीद है. उनका जुड़ना इस कॉन्क्लेव को कला, संवाद और वैचारिक दृष्टि का विशिष्ट संगम बनाने वाला तत्व माना जा रहा है. 

इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज की खबर चैनल के प्रमुख श्री चंद्रसेन वर्मा के नेतृत्व में किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया जगत की एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है. इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में देशभर से प्रतिष्ठित राजनेता, नीति विशेषज्ञ, युवा प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों से प्रभावशाली व्यक्तित्व शामिल होंगे. विशेष रूप से अखिलेश यादव की उपस्थिति इस कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से अधिक सार्थक बनाने के साथ-साथ युवाओं को प्रेरणा देने वाला अवसर भी बनेगी. उनके विचार भारतीय लोकतंत्र की दिशा, जमीनी राजनीति और आने वाले समय के सामाजिक बदलावों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान
कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान
उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?
उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?
Blood Type Diseases: खून में छिपा है आपके बीमार होने का खतरा, जानें किस ब्लड ग्रुप को सबसे ज्यादा खतरा? 
खून में छिपा है आपके बीमार होने का खतरा, जानें किस ब्लड ग्रुप को सबसे ज्यादा खतरा?
एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले
एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले
MORE
Advertisement
धर्म
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान
हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान
Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
MORE
Advertisement