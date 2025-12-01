भारत की राजनीति में संवाद की नई पहल, ‘हम भारत के लोग’ कॉन्क्लेव में अखिलेश यादव समेत प्रमुख हस्तियां होंगी एक मंच पर

देश की मौजूदा राजनीति, युवाओं की भूमिका और राष्ट्रीय विमर्श को नए दृष्टिकोण से समझने के लिए एक कॉन्क्लेव होगा. प्रमुख नेताओं, विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों की मौजूदगी इसे संवाद, विचार-विनिमय और भविष्य की नीतियों पर सार्थक चर्चा का मंच बनाएगी, जिससे लोकतांत्रिक सोच और जनभागीदारी को नई दिशा मिलेगी.

राष्ट्रीय राजनीति और समकालीन मुद्दों पर केंद्रित प्रतिष्ठित कॉन्क्लेव “हम भारत के लोग” आगामी 23 जनवरी 2026 को आयोजित होने जा रहा है जिसमें देश के युवा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे. युवाओं की आकांक्षाओं और देश की बदलती राजनीतिक परिदृश्य पर उनके विचार इस कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करेंगे.

यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय राजनीति संवाद, सहभागिता और सकारात्मक विमर्श की नई दिशा तलाश रही है. कॉन्क्लेव का उद्देश्य राष्ट्रीय मुद्दों, सामाजिक चुनौतियों और भविष्य की नीतिगत संभावनाओं पर गंभीर चर्चा के लिए एक प्रभावी मंच तैयार करना है.

कार्यक्रम का समग्र संचालन और रचनात्मक निर्देशन लोकप्रिय बॉलीवुड निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह के जिम्मे है. सिनेमा और समाज के बीच सेतु का कार्य करने वाले दुष्यंत सिंह के निर्देशन से इस आयोजन के प्रस्तुतिकरण में रचनात्मकता और प्रभावशीलता के अनूठे आयाम जुड़ने की उम्मीद है. उनका जुड़ना इस कॉन्क्लेव को कला, संवाद और वैचारिक दृष्टि का विशिष्ट संगम बनाने वाला तत्व माना जा रहा है.

इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज की खबर चैनल के प्रमुख श्री चंद्रसेन वर्मा के नेतृत्व में किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया जगत की एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है. इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में देशभर से प्रतिष्ठित राजनेता, नीति विशेषज्ञ, युवा प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों से प्रभावशाली व्यक्तित्व शामिल होंगे. विशेष रूप से अखिलेश यादव की उपस्थिति इस कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से अधिक सार्थक बनाने के साथ-साथ युवाओं को प्रेरणा देने वाला अवसर भी बनेगी. उनके विचार भारतीय लोकतंत्र की दिशा, जमीनी राजनीति और आने वाले समय के सामाजिक बदलावों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

