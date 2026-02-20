इस राज्य में अब 6 शराब की बोतलें साथ ले जा सकेंगे टूरिस्ट, सरकार ने बदले नियम

शराब लेकर यात्रा करने को लेकर सभी राज्यों ने अलग-अलग नियम बना रखे हैं. हिमाचल प्रदेश में अभी तक 2 बोतलों की अनुमति थी, लेकिन अब नए नियम लागू किए गए हैं.

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने आबकारी नीति के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. सरकार ने शराब बिक्री से लेकर परोसने तक के लिए सख्त नियम बनाए हैं. इन नियमों के मुताबिक, अब एक व्यक्ति अपने साथ 6 बोतलें शराब की ले जा सकेंगे. पहले 2 बोतलें ही ले जाने की अनुमति होती थी. खास बात यह है कि अब शराब की बोतलों पर 'क्विक रिस्पॉन्स कोड' यानी QR Code होगा, जो अवैध ब्रिकी पर रोक लगाएगा.

बता दें, शराब के साथ यात्रा करने को लेकर सभी राज्यों ने अलग-अलग नियम बना रखे हैं. हिमाचल में अभी तक एक व्यक्ति दो बोतलें लेकर ही यात्रा कर सकता था. लेकिन कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू सरकार ने इन निमयों में अब ढील दी है.

कितनी बीयर की बोतलें ले जाने की अनुमति?

हिमाचल में नई आबकारी नीति के तहत एक व्यक्ति 750 ML की 6 बोतलें या 1,000 ML की 5 बोतलें साथ ले जा सकता है. बीयर की बात करें तो 24 बोतलें (प्रति 650 ML) ले जाने की अनुमति होगी. लेकिन देसी शराब के पाउच पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है. बोतलों में भी देसी शराब उन्हीं में भरी जाएगी, जिन्हें आयुक्त द्वारा मंजूरी दी गई होगी. प्रत्येक बोतल पर निर्धारित सुरक्षा चिह्न लगाना जरूरी होगा.

शादी-पार्टियों में शराब परोसने को लेकर बनाए नियम

राज्य सरकार ने बिना लाइसेंस के शराब परोसने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रावधान किया है. नए नियमों के मुताबिक, बिना लाइसेंस शादी समारोह, पार्टी, बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस या अन्य सार्वजनिक जगहों पर बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर 50,000 से 75,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर यही गलती तीसरी बार दोहराई जाती है तो 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.

किस राज्य में कितनी शराब ले जाने की अनुमति

शराब लेकर यात्रा करने को लेकर सभी राज्यों ने अलग-अलग नियम बना रखे हैं. उत्तर प्रदेश में 750 ML की अधिकतम 4 बोतलें ही साथ रख सकते हैं. इस तरह हरियाणा में 6, गोवा में 1-2, मुंबई में परमिट वाले लोग अपने घर पर 12 बोतलें तक रख सकते हैं. वहीं, गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित हैं.

हवाई यात्रा के दौरान शराब ले जाने के नियम

देश में घरेलू हवाई यात्रा के दौरान अधिकतम 5 लीटर तक शराब ले जा सकते हैं. बर्शते उसमें अल्कोहल की मात्रा 24-70% ABV की बीच होनी चाहिए. बोतलें सीलबंद हो. वहीं, ट्रेन यात्रा के दौरान 2 लीटर शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति है.

