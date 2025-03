नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रविवार रात को यात्रियों की भीड़ जमा होने से अफरा-तफरी मच गई. रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 12 और 13 पर बड़ी संख्या में यात्री इकट्ठा हो गए थे, जिससे स्थिति अराजक हो गई. बताया गया कि कुछ ट्रेनों के प्रस्थान में देरी होने की वजह से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई. राहत की बात ये है कि इस अफरा-तफरी में किसी को कोई चोट नहीं आई है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बयान जारी किया है. पुलिस ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी, लेकिन भगदड़ या भगदड़ जैसी कोई स्थिति नहीं थी. अनारक्षित यात्रियों को होल्डिंग एरिया से ले जाने के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है.

बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शिव गंगा एक्सप्रेस का निर्धारित समय 08:05 बजे था, लेकिन वह 09:20 बजे रवाना हुई. इसी तरह स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का समय रात 09:15 बजे था, लेकिन वह पहले से ही प्लेटफार्म पर खड़ी थी. जम्मू राजधानी एक्सप्रेस जो 09:25 बजे प्रस्थान करनी थी वो ट्रेन देरी से चल रही थी. वहीं, लखनऊ मेल का प्रस्थान रात 10:00 बजे निर्धारित था, लेकिन ये ट्रेन भी लेट थी. मगध एक्सप्रेस की बात करें तो इसका निर्धारित समय रात 09:05 बजे था, लेकिन ये किसी भी प्लेटफार्म पर नहीं लगाई गई.

