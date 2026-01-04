FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसा, पुलिस शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी, बाइक सवार पति-पत्नी और बेटी की मौत, तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई थी.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 5 January 2026: आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल 

आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

बुक लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! विश्व पुस्तक मेले में पहली बार फ्री एंट्री, जानिए कहां होगा यह खास इवेंट

बुक लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! विश्व पुस्तक मेले में पहली बार फ्री एंट्री, जानिए कहां होगा यह खास इवेंट

Mirror Vastu: घर की इस दिशा में लगा है आईना? तुरंत हटा दें, वरना कभी नहीं दूर होगी पैसों की तंगी

Mirror Vastu: घर की इस दिशा में लगा है आईना? तुरंत हटा दें, वरना कभी नहीं दूर होगी पैसों की तंगी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
शाहरुख-सलमान भी रह जाएंगे पीछे! इस एक्टर की फिल्म का बजट जानकर उड़ जाएंगे होश, बनेगी 2026 की सबसे महंगी फिल्म

शाहरुख-सलमान भी रह जाएंगे पीछे! इस एक्टर की फिल्म का बजट जानकर उड़ जाएंगे होश, बनेगी 2026 की सबसे महंगी फिल्म

Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक 

Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक

Signs Of Diabetes: स्किन पर दिखने वाले ये 5 लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज के संकेत, इग्नोर न करें 

Signs Of Diabetes: स्किन पर दिखने वाले ये 5 लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज के संकेत, इग्नोर न करें

Homeभारत

भारत

बुक लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! विश्व पुस्तक मेले में पहली बार फ्री एंट्री, जानिए कहां होगा यह खास इवेंट

World Book Fair: विश्व पुस्तक मेला 2026 में पहली बार दर्शकों के लिए पूरी तरह नि:शुल्क होगा. अब पाठकों को मेले में प्रवेश के लिए टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहली बार फ्री एंट्री, 30 देशों की भागीदारी, हजारों स्टॉल और बच्चों से लेकर डिजिटल पाठकों तक के लिए खास इंतजाम किए गए हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 04, 2026, 09:28 PM IST

बुक लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! विश्व पुस्तक मेले में पहली बार फ्री एंट्री, जानिए कहां होगा यह खास इवेंट

New Delhi World Book Fair 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

World Book Fair: किताबों से प्यार करने वालों के लिए इस साल एक बड़ी राहत और खुशखबरी है. विश्व पुस्तक मेला 2026 में पहली बार दर्शकों के लिए पूरी तरह नि:शुल्क होगा. अब पाठकों को मेले में प्रवेश के लिए टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 10 जनवरी से राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होने जा रहा यह आयोजन नौ दिनों तक चलेगा. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को किताबों से जोड़ना और पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है. बड़े स्तर पर हो रहे इस मेले में देश-विदेश के प्रकाशक, लेखक और पाठक एक साथ नजर आएंगे. विश्व पुस्तक मेले को लेकर इस बार पाठकों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है. 

10 जनवरी से भारत मंडपम में शुरू होगा

यह भव्य पुस्तक मेला 10 जनवरी से भारत मंडपम में शुरू होगा और कुल नौ दिनों तक चलेगा. बताते चलें, आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इस बार मेला पहले से कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है. करीब एक हजार प्रकाशक इसमें हिस्सा लेंगे और लगभग तीन हजार स्टॉल लगाए जाएंगे. खास बात यह है कि अलग-अलग भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किताबों को भी खास जगह दी जा रही है. सूत्रों के अनुसार, मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं. उन्हें आमंत्रित करने के लिए एनबीटी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहे हैं. इस बार मेले की थीम सेना के इतिहास पर रखी गई है, इसलिए थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों के भी शामिल होने की उम्मीद है. 

यह भी पढ़ें: यूपी के छात्रों को मिल रहा फ्री टैबलेट, जानिए किस योजना के तहत मिलेगा फायदा, जानें आवेदन की पूरी डिटेल

इस साल 30 देश इसमें भाग ले रहे हैं

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस मेले की पहचान मजबूत होती दिख रही है. इस साल 30 देश इसमें भाग ले रहे हैं. कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है, जबकि स्पेन को फोकस कंट्री का दर्जा मिला है. रूस, यूएई, ईरान, जापान, पोलैंड, अर्जेंटीना और लिथुआनिया जैसे देश भी इस मेले का हिस्सा होंगे. इसके अलावा 11 देशों से विश्व पुस्तक मेलों के निदेशक भी दिल्ली पहुंचेंगे. बच्चों के लिए ‘किड्स एक्सप्रेस’ नाम से एक खास बाल मंडप बनाया जा रहा है, जो 750 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा. यहां बच्चों के लिए किताबों के साथ-साथ कई रचनात्मक गतिविधियां होंगी. राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय के जरिए 6,000 से ज्यादा किताबें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देश-विदेश की प्रस्तुतियों के साथ सेना, नेवी और एयरफोर्स के बैंड भी प्रस्तुति देंगे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
शाहरुख-सलमान भी रह जाएंगे पीछे! इस एक्टर की फिल्म का बजट जानकर उड़ जाएंगे होश, बनेगी 2026 की सबसे महंगी फिल्म
शाहरुख-सलमान भी रह जाएंगे पीछे! इस एक्टर की फिल्म का बजट जानकर उड़ जाएंगे होश, बनेगी 2026 की सबसे महंगी फिल्म
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक 
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक
Signs Of Diabetes: स्किन पर दिखने वाले ये 5 लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज के संकेत, इग्नोर न करें 
Signs Of Diabetes: स्किन पर दिखने वाले ये 5 लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज के संकेत, इग्नोर न करें
अमेरिका-वेनेजुएला विवाद के बीच जानिए दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सैन्य देश, देखें किस नंबर पर है भारत
अमेरिका-वेनेजुएला विवाद के बीच जानिए दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सैन्य देश, देखें किस नंबर पर है भारत
Jay Bhanushali और Mahhi Vij की कहां हुई थी पहली मुलाकात? एक-दूजे से कब मिले थे ये कपल, जानें किसने रखी थी दिल की बात..
Jay Bhanushali और Mahhi Vij की कहां हुई थी पहली मुलाकात? एक-दूजे से कब मिले थे ये कपल, जानें किसने रखी थी दिल की बात..
MORE
Advertisement
धर्म
Virar Dwarkadhish: विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?
विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?
Wolf Moon Purnima 2026: साल की पहली पूर्णिमा पर आज रात दिखेगा वुल्फ मून, जानें किन राशियों के लिए है भाग्यशाली
साल की पहली पूर्णिमा पर आज रात दिखेगा वुल्फ मून, जानें किन राशियों के लिए है भाग्यशाली
2026 Predictions: हे भगवान! क्या 2026 इतना डरावना है? जो होने वाला है उसे पढ़कर ही आपको पसीना आ जाएगा
हे भगवान! क्या 2026 इतना डरावना होने वाला है? ये भविष्यवाणियां पढ़कर पसीने से तर-बतर हो जाएंगे आप
Rashifal 3 January 2026: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
Rashifal 3 January 2026: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में होती हैं माहिर, कही जाती हैं ड्रामा क्वीन  
इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में होती हैं माहिर, कही जाती हैं ड्रामा क्वीन
MORE
Advertisement