दिल्ली के नक्शे में होगा बड़ा बदलाव, देश की राजधानी में अब 11 नहीं,13 जिले होंगे; जानें क्या है नया नाम

Delhi News: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सुधार के तहत 11 जिलों को बढ़ाकर 13 जिले करने का प्रस्ताव पेश किया है. नई सीमाओं और मिनी सचिवालयों से नागरिकों को तेज और आसान सेवाएं मिलेंगी.

Delhi News: दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रशासनिक सुधार को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को तेज, आसान और आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाना है. इसके तहत दिल्ली के राजस्व जिलों की सीमाओं में बदलाव किया जाएगा और मौजूदा 11 जिलों की जगह अब 13 जिले बनाए जाएंगे. इसके साथ ही सब-डिवीजन (SDM ऑफिस) की संख्या 33 से बढ़ाकर 39 की जाएगी. नई व्यवस्था से लोगों को सरकारी कामों में तेजी और सुविधा मिलेगी.

दरअसल, सरकारी सूत्रों के अनुसार, दिल्ली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है और इसे अब LG के पास भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद नई जिलावार संरचना लागू कर दी जाएगी. सरकार की योजना हर जिले में मिनी सचिवालय बनाने की है, जिसमें कानून-व्यवस्था को छोड़कर सभी विभागों से जुड़े काम एक ही जगह पूरे होंगे. इससे नागरिकों को कई जगहों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

नई सीमाओं का निर्धारण नगर निगम के 11 जोन को आधार बनाकर किया गया है. प्रस्ताव के अनुसार, सदर जोन अब पुरानी दिल्ली जिले का हिस्सा होगा। यमुना पार इलाके में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिले खत्म होंगे और उनकी जगह शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण नामक नए जिले बनेंगे. उत्तरी जिले के स्थान पर सिविल लाइंस और पुरानी दिल्ली जिले का गठन होगा. दक्षिण-पश्चिम जिले का बड़ा हिस्सा नए नजफगढ़ जिले में शामिल होगा.

प्रस्तावित जिले कुछ इस प्रकार हैं

पुरानी दिल्ली - सदर बाजार, चांदनी चौक

मध्य दिल्ली - डिफेंस कॉलोनी, कालकाजी

नई दिल्ली - नई दिल्ली, दिल्ली कैंट

सिविल लाइंस - अलीपुर, आदर्श नगर, बादली

करोल बाग - मोती नगर, करोल बाग

केशव पुरम - शालीमार बाग, शकूर बस्ती, मॉडल टाउन

नरेला - नरेला, मुंडका, बवाना

नजफगढ़ - द्वारका, बिजवासन–वसंत विहार, कापसहेड़ा, नजफगढ़

रोहिणी - रोहिणी, मंगोलपुरी, किराड़ी

शाहदरा दक्षिण - गांधी नगर, विश्वास नगर, कोंडली

शाहदरा उत्तर - करावल नगर, सीमापुरी, सीलमपुर, शाहदरा

दक्षिण जिला - महरौली, मालवीय नगर, देवली, आरके पुरम

पश्चिम जिला - विकासपुरी, जनकपुरी, मादीपुर

तेज और बेहतर सेवाएं मिलेंगी

सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि आम लोगों को अपने नजदीक तेज और बेहतर सेवाएं भी मिलेंगी. जिन नागरिकों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, उनके लिए यह बड़ी राहत होगी.

