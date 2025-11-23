FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने हिडमा अमर रहे के नारे लगाए

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है...', राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बोला हमला

'SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है...', राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बोला हमला

दिल्ली के नक्शे में होगा बड़ा बदलाव, देश की राजधानी में अब 11 नहीं,13 जिले होंगे; जानें क्या है नया नाम

दिल्ली के नक्शे में होगा बड़ा बदलाव, देश की राजधानी में अब 11 नहीं,13 जिले होंगे; जानें क्या है नया नाम

स्मृति-पलाश के संगीत में पलक मुच्छल ने किया दिल छू लेने वाला डांस, वीडियो हुआ वायरल

स्मृति-पलाश के संगीत में पलक मुच्छल ने किया दिल छू लेने वाला डांस, वीडियो हुआ वायरल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
जन्मदिन, एनिवर्सरी या प्री-वेडिंग फोटोशूट... अब चलती नमो भारत ट्रेन में होगी पार्टी, यहां जानिए सभी डिटेल्स

जन्मदिन, एनिवर्सरी या प्री-वेडिंग फोटोशूट... अब चलती नमो भारत ट्रेन में होगी पार्टी, यहां जानिए सभी डिटेल्स

दुनिया के किन देशों में हैं सबसे ज्यादा रेगिस्तान? जानें लिस्ट में कौन से नंबर पर आता है भारत

दुनिया के किन देशों में हैं सबसे ज्यादा रेगिस्तान? जानें लिस्ट में कौन से नंबर पर आता है भारत

Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की 5 ये बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू

Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की ये 5 बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू

Homeभारत

भारत

दिल्ली के नक्शे में होगा बड़ा बदलाव, देश की राजधानी में अब 11 नहीं,13 जिले होंगे; जानें क्या है नया नाम

Delhi News: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सुधार के तहत 11 जिलों को बढ़ाकर 13 जिले करने का प्रस्ताव पेश किया है. नई सीमाओं और मिनी सचिवालयों से नागरिकों को तेज और आसान सेवाएं मिलेंगी.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 23, 2025, 09:10 PM IST

दिल्ली के नक्शे में होगा बड़ा बदलाव, देश की राजधानी में अब 11 नहीं,13 जिले होंगे; जानें क्या है नया नाम

दिल्ली के नक्शे में होगा बड़ा बदलाव

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Delhi News: दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रशासनिक सुधार को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को तेज, आसान और आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाना है. इसके तहत दिल्ली के राजस्व जिलों की सीमाओं में बदलाव किया जाएगा और मौजूदा 11 जिलों की जगह अब 13 जिले बनाए जाएंगे. इसके साथ ही सब-डिवीजन (SDM ऑफिस) की संख्या 33 से बढ़ाकर 39 की जाएगी. नई व्यवस्था से लोगों को सरकारी कामों में तेजी और सुविधा मिलेगी. 

दरअसल, सरकारी सूत्रों के अनुसार, दिल्ली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है और इसे अब LG के पास भेजा जाएगा.  मंजूरी मिलने के बाद नई जिलावार संरचना लागू कर दी जाएगी. सरकार की योजना हर जिले में मिनी सचिवालय बनाने की है, जिसमें कानून-व्यवस्था को छोड़कर सभी विभागों से जुड़े काम एक ही जगह पूरे होंगे. इससे नागरिकों को कई जगहों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

नई सीमाओं का निर्धारण नगर निगम के 11 जोन को आधार बनाकर किया गया है. प्रस्ताव के अनुसार, सदर जोन अब पुरानी दिल्ली जिले का हिस्सा होगा। यमुना पार इलाके में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिले खत्म होंगे और उनकी जगह शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण नामक नए जिले बनेंगे. उत्तरी जिले के स्थान पर सिविल लाइंस और पुरानी दिल्ली जिले का गठन होगा. दक्षिण-पश्चिम जिले का बड़ा हिस्सा नए नजफगढ़ जिले में शामिल होगा. 

प्रस्तावित जिले कुछ इस प्रकार हैं 

  • पुरानी दिल्ली - सदर बाजार, चांदनी चौक
  • मध्य दिल्ली - डिफेंस कॉलोनी, कालकाजी
  • नई दिल्ली - नई दिल्ली, दिल्ली कैंट
  • सिविल लाइंस - अलीपुर, आदर्श नगर, बादली
  • करोल बाग - मोती नगर, करोल बाग
  • केशव पुरम - शालीमार बाग, शकूर बस्ती, मॉडल टाउन
  • नरेला - नरेला, मुंडका, बवाना
  • नजफगढ़ - द्वारका, बिजवासन–वसंत विहार, कापसहेड़ा, नजफगढ़
  • रोहिणी - रोहिणी, मंगोलपुरी, किराड़ी
  • शाहदरा दक्षिण - गांधी नगर, विश्वास नगर, कोंडली
  • शाहदरा उत्तर - करावल नगर, सीमापुरी, सीलमपुर, शाहदरा
  • दक्षिण जिला - महरौली, मालवीय नगर, देवली, आरके पुरम
  • पश्चिम जिला - विकासपुरी, जनकपुरी, मादीपुर

यह भी पढ़ें: चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की खबर पर सियासत गरमाई, गृह मंत्रालय ने दी सफाई

तेज और बेहतर सेवाएं मिलेंगी

सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि आम लोगों को अपने नजदीक तेज और बेहतर सेवाएं भी मिलेंगी. जिन नागरिकों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, उनके लिए यह बड़ी राहत होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है...', राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बोला हमला
'SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है...', राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बोला हमला
दिल्ली के नक्शे में होगा बड़ा बदलाव, देश की राजधानी में अब 11 नहीं,13 जिले होंगे; जानें क्या है नया नाम
दिल्ली के नक्शे में होगा बड़ा बदलाव, देश की राजधानी में अब 11 नहीं,13 जिले होंगे; जानें क्या है नया नाम
स्मृति-पलाश के संगीत में पलक मुच्छल ने किया दिल छू लेने वाला डांस, वीडियो हुआ वायरल
स्मृति-पलाश के संगीत में पलक मुच्छल ने किया दिल छू लेने वाला डांस, वीडियो हुआ वायरल
'बॉर्डर तो बदल सकते हैं...', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर दिया बड़ा बयान
'बॉर्डर तो बदल सकते हैं...', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर दिया बड़ा बयान
अक्षरा सिंह के लाइव शो में हंगामा, सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ा, फ्लैश लहराते हुए बनाने लगे VIDEO
अक्षरा सिंह के लाइव शो में हंगामा, सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ा, फ्लैश लहराते हुए बनाने लगे VIDEO
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
जन्मदिन, एनिवर्सरी या प्री-वेडिंग फोटोशूट... अब चलती नमो भारत ट्रेन में होगी पार्टी, यहां जानिए सभी डिटेल्स
जन्मदिन, एनिवर्सरी या प्री-वेडिंग फोटोशूट... अब चलती नमो भारत ट्रेन में होगी पार्टी, यहां जानिए सभी डिटेल्स
दुनिया के किन देशों में हैं सबसे ज्यादा रेगिस्तान? जानें लिस्ट में कौन से नंबर पर आता है भारत
दुनिया के किन देशों में हैं सबसे ज्यादा रेगिस्तान? जानें लिस्ट में कौन से नंबर पर आता है भारत
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की 5 ये बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की ये 5 बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
Singhara Benefits: पोषण से भरपूर, सर्दियों में शरीर को गर्माहट देता है सिंघाड़ा, ऐसे करें डाइट में शामिल
Singhara Benefits: पोषण से भरपूर, सर्दियों में शरीर को गर्माहट देता है सिंघाड़ा, ऐसे करें डाइट में शामिल
New Labour Codes: नए लेबर लॉ के बाद कम हो जाएगी आपकी सैलरी? यहां जानिए सभी डिटेल्स
नए लेबर लॉ के बाद कम हो जाएगी आपकी सैलरी? यहां जानिए सभी डिटेल्स
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE