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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

5000 करोड़ रुपये संपत्ति, देश के सबसे अमीर विधायक... पराग शाह क्यो बनें भिखारी? कहीं ये तो नहीं सबसे बड़ी वजह

देश के सबसे अमीर विधायक पराग शाह भिखारी बनें और सड़कों पर घूमकर भीख मांगा, खाना खाया. पराग शाह मुंबई के घाटकोपर ईस्ट विधानसभा से विधायक हैं. उनकी गिनती देश के सबसे अमीर नेताओं में होती है. उनकी कुल संपत्ति करीब 5000 करोड़ रुपए हैं.

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Manoj Mishra

Updated : Sep 15, 2026, 01:25 PM IST

5000 करोड़ रुपये संपत्ति, देश के सबसे अमीर विधायक... पराग शाह क्यो बनें भिखारी? कहीं ये तो नहीं सबसे बड़ी वजह

बीजेपी विधायक पराग शाह (इमेज क्रेडिट Facebook/X)

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  • देश से सबसे अमीर विधायक पराग शाह भिखारी बन गए 
  • उन्होंने सड़कों पर भीख मांगी और वहीं पर खाना खाया
  • वह घाटकोपर ईस्ट विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं
  • आइए जानते हैं कि वह भिखारी क्यों बनें? 

 
महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक पराग शाह की गिनती देश के सबसे अमीर नेताओं में होती है. वह मुंबई के घाटकोपर ईस्ट विधानसभा से विधायक हैं. शाह की कुल संपत्ति करीब 5000 करोड़ रुपये हैं. उनके पास तमाम लग्जरी सुविधाएं हैं. ऐसे में सब कुछ छोड़कर वह एक दिन के लिए भिखारी बनें और सड़कों पर भीख मांगी. ऐसे में सवाल यह उठता है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति होते हुए पराग शाह भिखारी क्यों बनें? आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या है?

क्यों भिखारी बनें पराग शाह, क्या था कारण?

शाह अपने गुरु की सलाह पर एक दिन के लिए भिखारी बनें थे. उनके आध्यात्मिक गुरु नम्रमुनि महाराज ने जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान उन्हें एक दिन भिखारी बनकर आम लोगों के बीच जाने और उस जिंदगी को महसूस करने के लिए कहा, जिसे समाज का एक बड़ा वर्ग रोजाना जीने को मजबूर है. ऐसे में वह एक दिन के लिए भिखारी बनें और सड़कों पर उन्हें भीख मांगी 

पराग शाह के मुताबिक, उनके गुरु का मानना था कि पैसा, सत्ता और प्रतिष्ठा इंसान के भीतर अहंकार पैदा कर सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि व्यक्ति कभी-कभी अपने आराम और पहचान से बाहर निकलकर समाज के दूसरे वर्गों की जिंदगी को करीब से समझे.

Parag shah

बदला भेष और बन गए भिखारी

गुरु की सलाह मानते हुए शाह ने अपनी सुरक्षा, लग्जरी कार और दूसरी सुविधाएं छोड़ दीं. उन्होंने मेकअप के जरिए अपना हुलिया बदला और खुद को एक बेसहारा व्यक्ति के रूप में तैयार किया. इसके बाद वह घाटकोपर की सड़कों पर निकल गए. एक दिन के दौरान उन्होंने लोगों से भीख मांगी, सड़क पर खाना खाया और उन परिस्थितियों का सामना किया, जिनसे फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को रोज गुजरना पड़ता है.

वॉचमैन ने निकाला बाहर

भिखारी बनने के लिए उन्होंने ऐसा लुक बना दिया था कि जब वह भिखारी के भेष में अपने कॉम्प्लेक्स में पहुंचे, तो वहां तैनात वॉचमैन  उन्हें पहचान नहीं पाया और उन्हें बाहर निकाल दिया.  शाह के लिए यह अनुभव इसलिए भी अलग था क्योंकि उसी जगह पर उनकी पहचान एक प्रभावशाली और संपन्न व्यक्ति की थी. 

Parag shah

भीख में शाह को मिले 20 रुपये 

इसका अनुभव महसूस करते हुए शाद ने कहा कि मुंबई में इंसानियत अभी भी जिंदा है. उनके मुताबिक, कुछ युवाओं को उन पर दया आई और उन्होंने उन्हें 20 रुपये दिए. करोड़ों की संपत्ति रखने वाले व्यक्ति के लिए 20 रुपये की आर्थिक कीमत भले ही बेहद छोटी हो, लेकिन उस दिन शाह के लिए इन पैसों का महत्व अलग था. वह उन लोगों की भूमिका में थे, जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों की मदद पर निर्भर रहते हैं.

 शाह का अनुभव सिर्फ भेष बदलकर भीख मांगने तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने बाद में अपना मेकअप हटाया और उन्हीं जगहों पर दोबारा गए, जहां वह भिखारी के रूप में पहुंचे थे. वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनके हालात को समझने की कोशिश की.

शाह ने कहा कि उन्होंने अपने गुरु के आदेश का पालन किया और उन्हें विश्वास है कि गुरु ने जो कुछ भी कहा, वह उनकी भलाई के लिए ही था. उन्होंने कहा कि यह अनुभव उन्हें अपने भीतर के अहंकार को कम करने और जमीन से जुड़े रहने में मदद करेगा.

Parag shah

कौन हैं पराग शाह?

पराग शाह एक गुजराती जैन से आते हैं. वह कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं. उन्होंने 1991 में अपने परिवारिक कंस्ट्रक्शन बिजनेस से अपने करियर की शुरुआत की थी. 2002 में उन्होंने मैन इन्फ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड नाम से अपनी कंपनी बनाई, जो 2010 में लिस्ट हुई. उन्हें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगभग 25 सालों का अनुभव है. उनकी कमाई का जरिया उनका बिजनेस है. 

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