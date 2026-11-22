प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर नेपाली पीएम बालेंद्र शाह दो दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं. नई दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया, जानें क्या होगा पीएम बालेंद्र शाह का पूरा शेड्यूल...

Nepal PM Balendra Shah India Visit: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह रविवार, 22 नवंबर को दो दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए हैं. 36 साल के बालेंद्र शाह का यह प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला भारत दौरा ही नहीं, बल्कि किसी दूसरे देश का पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा भी है. उन्होंने मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी. इस लिहाज से उनका भारत दौरा दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों के लिए काफी अहम माना जा रहा है.

नई दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने नेपाली प्रधानमंत्री का स्वागत किया. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पीएम बालेंद्र शाह के साथ नेपाल का 34 सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है. इसमें नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कुमार ब्यंजनकर और दूसरे सीनियर अधिकारी शामिल हैं.

Nepal Prime Minister Balendra Shah arrives in Delhi, received by Union Minister Jitin Prasada He is on a two-day State visit to India at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. The visit marks Shah's first visit to India since taking office in March 2026, as well as his first bilateral visit abroad in his capacity as Prime Minister. — ANI (@ANI) November 22, 2026

PM मोदी के साथ होगी अहम द्विपक्षीय बैठक

भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी. यह बैठक सोमवार, 23 नवंबर को होगी. इसमें दोनों देशों के बीच संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की जाएगी. साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर के उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जो भारत और नेपाल दोनों के लिए अहम हैं.

नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने शुक्रवार, 20 नवंबर को प्रेस ब्रीफिंग में इस दौरे के कार्यक्रम की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री सोमवार, 23 नवंबर को प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे. इस बैठक में कई साझा प्राथमिकताओं और आपसी सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. इसके बाद दोनों नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाली प्रधानमंत्री के सम्मान में ऑफिशियल लंच भी होस्ट करेंगे. इसके अलावा बालेंद्र शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे.

किन मुद्दों पर होगी भारत-नेपाल की बातचीत?

विदेश मंत्रालय (MEA) के मुताबिक, इस दौरे का अहम मकसद भारत और नेपाल के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है. दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर खास जोर रहने की उम्मीद है. इसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे मुद्दे शामिल हैं. इसके अलावा कनेक्टिविटी और एनर्जी सेक्टर में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत होगी.

भारत और नेपाल के बीच एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलेपमेंट जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने की योजना है. इन क्षेत्रों से जुड़े कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आदान-प्रदान भी किया जाएगा.

नेपाल में भारतीय निवेश बढ़ाने पर भी जोर

पीएम बालेंद्र शाह के भारत दौरे में सरकारी बैठकों के अलावा बिजनेस सेक्टर से जुड़ा कार्यक्रम भी शामिल है. इस दौरान नेपाल-इंडिया बिजनेस फोरम का आयोजन किया जाएगा. इसका मकसद नेपाल में भारतीय निवेश को बढ़ावा देना और दोनों देशों के कारोबारियों को एक मंच उपलब्ध कराना है. इस फोरम के जरिए दोनों देशों के बिजनेस प्रतिनिधियों को आपसी सहयोग और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करने का मौका मिलेगा. नेपाल की ओर से भारतीय निवेशकों को अपने यहां निवेश के अवसरों और संभावनाओं से परिचित कराने पर भी जोर रहेगा.

भारत-नेपाल के रिश्ते क्यों हैं खास?

भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से करीबी और दोस्ताना संबंध रहे हैं. दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक और सांस्कृतिक के साथ-साथ लोगों के बीच मजबूत संपर्क पर आधारित है. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पिछले कुछ साल में दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य, विकास साझेदारी, ऊर्जा, जल संसाधन और फिजिकल व डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है.

विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाली पीएम का यह दौरा भारत और नेपाल के बड़े नेताओं के बीच लगातार होने वाली मुलाकातों का ही हिस्सा है. इससे यह बात फिर से साबित होती है कि भारत अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' पॉलिसी के तहत नेपाल के साथ अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देता है.

दो दिवसीय इस दौरे से दोनों देशों को अब तक हुए समझौतों और साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने का मौका मिलेगा. साथ ही आपसी फायदे वाले नए क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने और भारत-नेपाल संबंधों को और मजबूत करने पर भी जोर रहेगा.