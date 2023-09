यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर पर कोटावाली नदी में फंसी बस, भारत नेपाल मैत्री बस में सवार थे 53 पैसेंजर, JCB से किए रेस्क्यू

डीएनए हिंदी: Bijnor Viral Video- उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को आपस में जोड़ने वाली कोटावाली नदी में शुक्रवार को फिर से एक बस डूबने से बाल-बाल बच गई. बरसाती पानी के कारण नदी की चढ़ी हुई धार के बीच में फंस गई बस में 53 पैसेंजर सवार थे. यदि बस डूब जाती या पानी में बह जाती तो यह इंटरनेशनल इश्यू बन सकता था, क्योंकि यह भारत-नेपाल मैत्री बस थी और इसमें अधिकतर नेपाली नागरिक सवार थे. पानी में घंटों तक फंसी रही बस के पैसेंजर्स को SDRF और पुलिस की टीमों ने JCB की मदद से रस्सा खींचकर रेस्क्यू कर लिया, लेकिन यह मामला हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है.

टूटे पुल के कारण रपटे से गुजर रही थी बस, अचानक आया सैलाब

उत्तराखंड के हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों के बॉर्डर पर मौजूद कोटावाली नदी का पुल टूटा हुआ है, जिसके चलते यहां वाहनों को रपटा बनाकर गुजारा जा रहा है. शुक्रवार सुबह भी भारत-नेपाल मैत्री बस 53 पैसेंजर लेकर रपटे से गुजर रही थी. इसी दौरान पहाड़ों पर हुई तेज बारिश के कारण नदी में अचानक तेज जल सैलाब आया और बस धार के बीच में फंस गई और पानी में बहने लगी. इससे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हालांकि बस नदी में ही एक जगह फंस गई. बस में सवार यात्रियों ने मोबाइल से इसकी सूचना दी तो हड़कंप मच गया.

Torrential rains caused devastation in Bijnor



The bus stuck in the middle of the slippery Kotwali river.

There were 53 passengers in the Nepal India Friendship Bus.



The bus was going from Nepal to Haridwar.#BUS #BIJNOR #NEPAL #HARIDWAR #FLOOD #HEAVYRAINS #RAINFALL #UPNEWS pic.twitter.com/4A7rDaNPcX