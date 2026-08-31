FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सिविल सेवा छोड़ अब क्या कर रहे हैं दिव्या मित्तल के पति गगनदीप सिंह ढिल्लों? जानें उनकी डिग्री और अब तक का करियर

सिविल सेवा छोड़ अब क्या कर रहे हैं दिव्या मित्तल के पति गगनदीप सिंह ढिल्लों? जानें उनकी डिग्री और अब तक का करियर

अमेरिका के ईरान के छोटे से द्वीप पर हमले से सहम गया बाजार? क्यों 90 के पार पहुंच गया कच्चा तेल कैसा पड़ेगा प्रभाव

अमेरिका के ईरान के छोटे से द्वीप पर हमले से सहम गया बाजार? क्यों 90 के पार पहुंच गया कच्चा तेल कैसा पड़ेगा प्रभाव

क्या जयपुर में लीक हुआ NEET PG का पेपर, दोबारा क्यों होगा एग्जाम? PIB ने बताई पूरी सच्चाई

क्या जयपुर में लीक हुआ NEET PG का पेपर, दोबारा क्यों होगा एग्जाम? PIB ने बताई पूरी सच्चाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी

Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर

एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

यूपी की गंडक नदी में पिछले 4 दिनों में मिले 13 शव, पड़ोसी देश में आई बाढ़ का कुशीनगर तक में असर

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नेपाल से आने वाली गंडक नदी बहती है. नेपाल में आई बाढ़ के बाद इसका जलस्तर भी काफी बढ़ गया है. इसे जिले में अलर्ट घोषित किया गया है. इसबीच ही यहां पिछले 4 दिनों से नदी में कई लाशें तैरती मिलती हैं.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Aug 31, 2026, 09:27 AM IST

यूपी की गंडक नदी में पिछले 4 दिनों में मिले 13 शव, पड़ोसी देश में आई बाढ़ का कुशीनगर तक में असर

Credit Image-Social Media

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

नेपाल में आई बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया कि उसका खौफनाक असर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर तक आ पहुंचा, जब गंडक नदी की उफनती लहरें शांत हुईं, तो किनारे पर मिले शवों ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी, यह सिर्फ कुछ शवों के मिलने की खबर नहीं है, बल्कि उस अनकहे खतरे का अहसास है, जो हर साल मानसून में सीमा पार से बहकर भारत के मैदानी इलाकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच देता है.

नेपाल के पानी का जानलेवा सफर और यूपी का खौफ

नेपाल में ग्लेशियर के टुकड़े से अचानक आई बाढ़ ने वहां की नदियों को विकराल रूप दे दिया. पहाड़ी इलाकों से बेकाबू होकर नीचे उतरा पानी, जब उत्तर प्रदेश की सीमाओं में दाखिल हुआ, तो गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया. कुशीनगर जिले के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं थी. पानी के तेज बहाव ने न सिर्फ खेतों को तबाह किया, बल्कि पड़ोसी देश में मची चिखपुकार के खत्म हुई जिंदगियों की आवाज यहां तक सुनाई दी. 

गंडक नदी के घाटों पर पसरा मातम

कुशीनगर में गंडक नदी के तट पर पिछले 4 दिनों में लोगों के शव बहकर आये हैं. इन शवों की पहचान नहीं हो सकी है. रविवार को एसडीआरएफ की टीम छितौनी बांध के भेड़ियारी ठोकर के पास नदी के जलस्तर को देख रही थी. इसी दौरान यहां खड़े जवानों को नदी में 4 शव बदते दिखाई दिये. टीम ने नदी में उतरकर सभी बाहर निकाला. इनमें 2 पुरुष और दो महिलाएं हैं. इससे एक दिन पहले भी यहां 3 शव मिले थे. हालांकि शवों की पहचान नहीं हो सकी है. वहीं एसडीआरएफ ने नदी से मिले शवों की जानकारी नेपाल के पड़ोसी जिले के अधिकारियों को दे दी है. 

नेपाल में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही

नेपाल में 26 अगस्त को अचानक ग्लेशियर टूटने के बाद भारी बाढ़ आ गई. नदियों का पानी ने चट्टानों से लेकर कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया. कई मंजिला मकान पानी के साथ बह गये. वहीं कई हाइड्रोपावर स्टेशन भी तबाह हो गये. भोटेकोशी नदी के रास्ते आगे बढ़े बाढ़ के पानी ने कुछ ही देर में उत्तरी और मध्य नेपाल में भारी तबाही मचाई. इसमें हजारों लोग लापता हैं. वहीं अब तक मरने वालों की संख्या 788 के पार पहुंच गई है. इसमें 128 भारतीय मूल के लोग हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. ये लोग भी इस बाढ़ के बाद से लापता हैं. वहीं कुशीनगर में मिले शवों से भी इलाके में गहमागहमी शुरू हो गई है. हालांकि इनकी पहचान होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि इनमें नेपाल के बाढ़ प्रभावित लोग शामिल हैं या नहीं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement