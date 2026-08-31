यूपी की गंडक नदी में पिछले 4 दिनों में मिले 13 शव, पड़ोसी देश में आई बाढ़ का कुशीनगर तक में असर

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नेपाल से आने वाली गंडक नदी बहती है. नेपाल में आई बाढ़ के बाद इसका जलस्तर भी काफी बढ़ गया है. इसे जिले में अलर्ट घोषित किया गया है. इसबीच ही यहां पिछले 4 दिनों से नदी में कई लाशें तैरती मिलती हैं.

नेपाल में आई बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया कि उसका खौफनाक असर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर तक आ पहुंचा, जब गंडक नदी की उफनती लहरें शांत हुईं, तो किनारे पर मिले शवों ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी, यह सिर्फ कुछ शवों के मिलने की खबर नहीं है, बल्कि उस अनकहे खतरे का अहसास है, जो हर साल मानसून में सीमा पार से बहकर भारत के मैदानी इलाकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच देता है.

नेपाल के पानी का जानलेवा सफर और यूपी का खौफ

नेपाल में ग्लेशियर के टुकड़े से अचानक आई बाढ़ ने वहां की नदियों को विकराल रूप दे दिया. पहाड़ी इलाकों से बेकाबू होकर नीचे उतरा पानी, जब उत्तर प्रदेश की सीमाओं में दाखिल हुआ, तो गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया. कुशीनगर जिले के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं थी. पानी के तेज बहाव ने न सिर्फ खेतों को तबाह किया, बल्कि पड़ोसी देश में मची चिखपुकार के खत्म हुई जिंदगियों की आवाज यहां तक सुनाई दी.

गंडक नदी के घाटों पर पसरा मातम

कुशीनगर में गंडक नदी के तट पर पिछले 4 दिनों में लोगों के शव बहकर आये हैं. इन शवों की पहचान नहीं हो सकी है. रविवार को एसडीआरएफ की टीम छितौनी बांध के भेड़ियारी ठोकर के पास नदी के जलस्तर को देख रही थी. इसी दौरान यहां खड़े जवानों को नदी में 4 शव बदते दिखाई दिये. टीम ने नदी में उतरकर सभी बाहर निकाला. इनमें 2 पुरुष और दो महिलाएं हैं. इससे एक दिन पहले भी यहां 3 शव मिले थे. हालांकि शवों की पहचान नहीं हो सकी है. वहीं एसडीआरएफ ने नदी से मिले शवों की जानकारी नेपाल के पड़ोसी जिले के अधिकारियों को दे दी है.

नेपाल में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही

नेपाल में 26 अगस्त को अचानक ग्लेशियर टूटने के बाद भारी बाढ़ आ गई. नदियों का पानी ने चट्टानों से लेकर कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया. कई मंजिला मकान पानी के साथ बह गये. वहीं कई हाइड्रोपावर स्टेशन भी तबाह हो गये. भोटेकोशी नदी के रास्ते आगे बढ़े बाढ़ के पानी ने कुछ ही देर में उत्तरी और मध्य नेपाल में भारी तबाही मचाई. इसमें हजारों लोग लापता हैं. वहीं अब तक मरने वालों की संख्या 788 के पार पहुंच गई है. इसमें 128 भारतीय मूल के लोग हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. ये लोग भी इस बाढ़ के बाद से लापता हैं. वहीं कुशीनगर में मिले शवों से भी इलाके में गहमागहमी शुरू हो गई है. हालांकि इनकी पहचान होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि इनमें नेपाल के बाढ़ प्रभावित लोग शामिल हैं या नहीं.