'सावधान! नेपाल से बहकर आई मछलियां न खाएं', भारत के इस राज्य में क्यों जारी हुआ ये अलर्ट?

भारत
नेपाल में आई बाढ़ के कारण त्रिशूली, गंडक और कोसी नदियों के रास्ते बिहार में दूषित पानी और मछलियां आ रही हैं, जिन्हें खाने से लोग बीमार हो रहे हैं.
नेपाल में आई भीषण बाढ़ का असर अब बिहार के सीमावर्ती इलाकों में साफ दिखने लगा है. नेपाल की त्रिशूली नदी से आया पानी गंडक और कोसी जैसी प्रमुख नदियों के जरिए बिहार में तबाही मचा रहा है. इस पानी के साथ नेपाल से कई तरह की अजीब और अनजान मछलियां बहकर आ रही हैं, जिन्हें खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए हैं.
इसे देखते हुए बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने मंगलवार (1 सितंबर 2026) को सख्त चेतावनी जारी की है कि जब तक हालात सामान्य न हों, तब तक बाढ़ के पानी से पकड़ी गई या नेपाल से आई मछलियों को न खाएं, न खरीदें और न ही बेचें.
नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हुए भूस्खलन और बाढ़ के कारण नदियों में नालों का पानी, कचरा और मरे हुए जानवर बहकर आ रहे हैं. ऐसी खतरनाक गंदगी में रहने की वजह से ये मछलियां बैक्टीरिया, वायरस और जहरीले तत्वों से बुरी तरह संक्रमित हो चुकी हैं. नेपाल पुलिस और बिहार प्रशासन दोनों ने ही इन्हें सेहत के लिए बड़ा खतरा बताया है.
सरकार और स्वास्थ्य विभाग की मुख्य हिदायतें-
नेपाल से बहकर केवल मछलियां ही नहीं आ रहीं, बल्कि टूटे हुए पुलों का मलबा, गाड़ियां, घरेलू सामान, सिलेंडर और मरे हुए मवेशियों के अवशेष भी बिहार की नदियों में पहुंच रहे हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बाढ़ का यह दूषित पानी नल और कुओं जैसे पीने के पानी के स्रोतों में मिल रहा है.
इससे हैजा, डायरिया, टाइफाइड और लिवर को नुकसान पहुंचाने वाला हेपेटाइटिस (A और E) तेजी से फैल सकता है. इसके अलावा, जगह-जगह पानी जमने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और त्वचा के रोग बढ़ सकते हैं.
पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया जैसे जिलों में जमीन के नीचे के पानी में पहले से ही आर्सेनिक और आयरन की मात्रा तय सीमा से बहुत ज्यादा है. बाढ़ के मलबे वाले पानी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है. बाढ़ से खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह डूब गई हैं, जिससे आने वाले दिनों में अनाज और सब्जियों की भारी कमी हो सकती है.
ये भी पढ़ें- मिडिल ईस्ट में छिड़ा महायुद्ध! US-ईरान फिर आमने-सामने, कुवैत-बहरीन से जॉर्डन तक मिसाइल-ड्रोन हमले