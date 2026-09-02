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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'सावधान! नेपाल से बहकर आई मछलियां न खाएं', भारत के इस राज्य में क्यों जारी हुआ ये अलर्ट?

नेपाल में आई बाढ़ के कारण त्रिशूली, गंडक और कोसी नदियों के रास्ते बिहार में दूषित पानी और मछलियां आ रही हैं, जिन्हें खाने से लोग बीमार हो रहे हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 02, 2026, 09:19 AM IST

'सावधान! नेपाल से बहकर आई मछलियां न खाएं', भारत के इस राज्य में क्यों जारी हुआ ये अलर्ट?

नेपाल से आ रहीं मछलियों को लेकर अलर्ट जारी (Image- IANS)

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नेपाल में आई भीषण बाढ़ का असर अब बिहार के सीमावर्ती इलाकों में साफ दिखने लगा है. नेपाल की त्रिशूली नदी से आया पानी गंडक और कोसी जैसी प्रमुख नदियों के जरिए बिहार में तबाही मचा रहा है. इस पानी के साथ नेपाल से कई तरह की अजीब और अनजान मछलियां बहकर आ रही हैं, जिन्हें खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए हैं.

इसे देखते हुए बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने मंगलवार (1 सितंबर 2026) को सख्त चेतावनी जारी की है कि जब तक हालात सामान्य न हों, तब तक बाढ़ के पानी से पकड़ी गई या नेपाल से आई मछलियों को न खाएं, न खरीदें और न ही बेचें.

क्यों खतरनाक हैं ये मछलियां?

नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हुए भूस्खलन और बाढ़ के कारण नदियों में नालों का पानी, कचरा और मरे हुए जानवर बहकर आ रहे हैं. ऐसी खतरनाक गंदगी में रहने की वजह से ये मछलियां बैक्टीरिया, वायरस और जहरीले तत्वों से बुरी तरह संक्रमित हो चुकी हैं. नेपाल पुलिस और बिहार प्रशासन दोनों ने ही इन्हें सेहत के लिए बड़ा खतरा बताया है.

सरकार और स्वास्थ्य विभाग की मुख्य हिदायतें-

  • किसी भी अनजान या अजीब दिखने वाली मछली को भूलकर भी न खाएं.
  • बाढ़ के पानी में उतरकर मछलियां पकड़ने, बेचने या खरीदने से सख्त परहेज करें.
  • यदि ऐसी कोई मछली खाने के बाद उल्टी, दस्त, पेट दर्द, चक्कर आना या सांस लेने में तकलीफ हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
  • किसी भी संदिग्ध मछली की सूचना तुरंत स्थानीय जिला मत्स्य अधिकारी या प्रशासन को दें.
  • किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और अपनी सेहत से खिलवाड़ न करें.

नदियों में बहकर आ रही 'बीमारियों' का डर 

नेपाल से बहकर केवल मछलियां ही नहीं आ रहीं, बल्कि टूटे हुए पुलों का मलबा, गाड़ियां, घरेलू सामान, सिलेंडर और मरे हुए मवेशियों के अवशेष भी बिहार की नदियों में पहुंच रहे हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बाढ़ का यह दूषित पानी नल और कुओं जैसे पीने के पानी के स्रोतों में मिल रहा है. 

इससे हैजा, डायरिया, टाइफाइड और लिवर को नुकसान पहुंचाने वाला हेपेटाइटिस (A और E) तेजी से फैल सकता है. इसके अलावा, जगह-जगह पानी जमने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और त्वचा के रोग बढ़ सकते हैं.

जहरीला पानी और खेती को नुकसान

पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया जैसे जिलों में जमीन के नीचे के पानी में पहले से ही आर्सेनिक और आयरन की मात्रा तय सीमा से बहुत ज्यादा है. बाढ़ के मलबे वाले पानी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है. बाढ़ से खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह डूब गई हैं, जिससे आने वाले दिनों में अनाज और सब्जियों की भारी कमी हो सकती है. 

ये भी पढ़ें- मिडिल ईस्ट में छिड़ा महायुद्ध! US-ईरान फिर आमने-सामने, कुवैत-बहरीन से जॉर्डन तक मिसाइल-ड्रोन हमले

 

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