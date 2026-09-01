नेपाल से प्रभावित हुआ मध्यप्रदेश, मंदाकिनी और सेमरावल नदियों में उफान से चित्रकूट और सतना में मड़राया बाढ़ का खतरा, रेड अलर्ट जारी

चित्रकूट में सिर्फ मंदाकिनी ही नहीं, बल्कि इलाके की दूसरी कई नदियां भी उफान पर हैं. सेमरावल नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांवों पर खतरा मड़रा रहा है.

पड़ोसी देश नेपाल में ग्लेशियर टूटने और भीषण बारिश से मचे सैलाब का असर भारत के मध्यप्रदेश तक पहुंच गया है. लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से मंदाकिनी और सेमरावल नदियों में भयानक उफान आ रहा है. इसकी वजह से मध्यप्रदेश के चित्रकूट से लेकर सतना तक में बाढ़ आने की चेतावनी दी है. रेड अलर्ट जारी किया गया है. यह उन आम परिवारों के लिए खतरे की घंटी है, जो हर बरसात के मौसम में अपनी गृहस्थी बचाने के लिए जिंदगी की बाजी लगा देते हैं.

रामघाट पर फिर डूबी आस्था, घरों के भीतर घुसा खौफ

चित्रकूट का प्रसिद्ध रामघाट, जो कुछ दिन पहले तक बाढ़ के उतरने के बाद जमे मलबे और आंसुओं से जूझ रहा था, वहां एक बार फिर पानी ने दस्तक दे दी है. लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से ऊपर चढ़ रहा है. स्थिति यह है कि घाट के आसपास की दुकानें और निचले इलाकों के मकान फिर से जलमग्न होने लगे हैं, जो परिवार कुछ दिन पहले अपनी गाढ़ी कमाई से जोड़े गए सामान को सुखाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें एक बार फिर अपना घर-द्वार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागना पड़ रहा है.

उफनती सेमरावल और टमस नदी का डबल अटैक

चित्रकूट में सिर्फ मंदाकिनी ही नहीं, बल्कि इलाके की दूसरी कई नदियां भी उफान पर हैं. सेमरावल नदी का जलस्तर बढ़ने से रामपुर बघेलान और कोटर तहसील के कई गांवों पर सीधा खतरा मंडराने लगा है. इसके अलावा, टमस नदी भी पूरी तरह लबालब हो चुकी है और इसके कई गेट खोलने पड़े हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है.

रेड अलर्ट और NDRF का पहरा

मौसम विभाग ने 1 से 3 सितंबर के बीच चित्रकूट और सतना में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसे देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है और एनडीआरएफ के साथ ही एसडीआरएफ की टीमों को मैदानी मोर्चे पर उतार दिया गया है. आरोग्यधाम के पास मंदाकिनी का जलस्तर खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसे लेकर लगातार मानिटरिंग की जा रही है. कई इलाकों में बाढ़ का संकेत हैं.

सेमरावल नदी में उफान से खतरे में दर्जनों गांव

सेमरावल नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है. इसकी वजह से कई गांव में चिंता बढ़ने लगी है. प्रशासन ने रामपुर बघेलान और कोटर तहसील के नदी तटीय क्षेत्रों में बसे इटौर, अबेर, अकौना, कोरगवां, बर्दाढीह, गजिगवां, गौरैया, ढोढी, भाटिगवां, मैनपुरा, गोलहटा, गढ़वा कला, टेढ़गवां, रजरवार, किचवरिया समेत दर्जनों गांवों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है.

टमस नदी भी हुई फुल, कई गेट खोले

यहां की टमस नदी भी भर गई है. नदी में इस समय का जलस्तर 288.29 मीटर है. वहीं खतरे का स्तर 289 मीटर पर पहुंच गया है. जलाशय का स्तर 279 मीटर है. इसके लिए 12 गेट 0.75 मीटर खोले गये हैं. इससे करीब 1338 क्यूमेक पानी की निकासी हो रही है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी-नालों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहें. सड़क पर नदी-नाले का पानी बह रहा हो तो उसे पार करने का प्रयास न करें.