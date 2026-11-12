नेपाल में 700 मीटर गहरी खाई में गिरी इलेक्ट्रिक वैन, 10 लोगों की मौत, काठमांडू से सरलाही जा रहे थे यात्री

Nepal Accident: नेपाल में सुबह-सुबह बड़ा हादसा हुआ. इलेक्ट्रिक वैन के गहरी खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई.

हादसे के समय वैन में कुल 15 यात्री सवार थे

मृतकों में महिलाएं और लड़कियां भी शामिल हैं.

Nepal Accident: नेपाल के मकवानपुर जिले में 12 नवंबर (गुरुवार) की सुबह एक भीषण सड़क हादसे हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए. काठमांडू से सरलाही जा रही एक इलेक्ट्रिक वैन सड़क से फिसलकर करीब 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के समय वैन में कुल करीब 15 लोग सवार थे.

हादसा मकवानपुर जिले के भीमफेदी ग्रामीण नगरपालिका-6 स्थित चिसापानी गढ़ी में हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब 6:10 बजे काठमांडू से सरलाही जा रही इलेक्ट्रिक वैन अचानक सड़क से नीचे फिसल गई और गहरी में गिर गई. हादसे के समय वैन में 15 यात्री सवार थे, जिनमें से 10 की मौत हो गई और 5 घायल हो गए.

3 सुरक्षा एजेंसियों ने संभाला मोर्चा

हादसे की सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. भीमफेदी सुरक्षा बेस से सशस्त्र पुलिस बल के एक डीएसपी के नेतृत्व में टीम घटनास्थल पर भेजी गई. इसके साथ ही नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वालों और घायलों की पहचान की जा रही है. हादसा कैसे हुआ इसकी जांच पुलिस कर रही है.

द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार घायलों को इलाज के लिए हेटौडा अस्पताल ले जाया गया. मृतकों में तीन महिलाएं, दो लड़कियां और पांच पुरुष शामिल हैं, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.

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