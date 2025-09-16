UP: गोरखपुर दीपक गुप्ता हत्याकांड में बड़ा एक्शन, चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड

एसएसपी राज करण नैय्यर ने बताया कि छात्र के गंभीर चोटें आई थीं. इस वजह से उसकी मौत हो गई. गोली लगने की बात गलत है, प्रथम दृष्टया ऐसे को साक्ष्य नहीं मिले हैं.

गोरखपुर में NEET स्टूडेंट दीपक गुप्ता हत्याकांड मामले में बड़ा एक्शन हुआ है. SSP राज करण नैय्यर ने इस घटना में लापरवाही बरतने वाले पिपराइच थाना क्षेत्र के अंदर आने वाली जंगल दूषण चौकी के सभी पुलिसकर्मियों के सस्पेंड कर दिया है. दीपक की गो तस्करों ने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस मामले में यूपी में सियासी भूचाल मचा हुआ है. अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है.

इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद गोरखपुर पहुंचे. उन्होंने एसटीएफ के साथ गोरखपुर पुलिस की 5 टीमें इस मामले के आरोपियों को पकड़ने में लगाई हैं. उन्होंने कहा कि दीपक गुप्ता की हत्या करने वाले गोकशी गैंग को जल्द पकड़ लिया जाएगा.

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगलधूसड़ गांव में तीन गाड़ियों में पशु तस्कर पहुंचे थे. तस्कर बंधे मवेशियों को खोलने लगे. इस बीच मवेशियों की हलचल देखकर गांववाले जग गए. लोग घरों से बाहर निकल आए. इस दौरान NEET की तैयारी कर रहा छात्र दीपक गुप्ता भी निकल आया. ग्रामीण को इकठ्ठा देख तस्कर अपनी गाड़ियां लेकर भागने लगे. इस बीच एक गाड़ी फंस गई. जिससे उनका ग्रामीणों से आमना-सामना हो गया.

दोनों तरफ से काफी देर तक पथराव हुआ. इस बीच दीपक तस्करों के हाथ पड़ गया. वो उसे गाड़ी में बैठाकर ले गए. कुछ घंटे के बाद गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर सरैया गांव में दीपक की लाश मिली. घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया

एसएसपी राज करण नैय्यर ने बताया कि छात्र के गंभीर चोटें आई थीं. इस वजह से उसकी मौत हो गई. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि गोली मारी गई है, लेकिन प्रथम दृष्टया चोटों को देखने पर कोई गोली लगने की बात सामने नहीं आई है. अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, आते ही उसे सार्वजनिक किया जाएगा. इस मामले में कई टीमें लगाई गई हैं, जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

अखिलेश यादव ने बोला हमला

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में योगी सरकार को घेरा है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'गोरखपुर में शासनिक-प्रशासनिक मिलीभगत से सत्ता संरक्षित पशु तस्करों के खिलाफ जनता का जो गुस्सा फूटा है उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार खुद है. जिन पशु तस्करों ने युवक की जान ले ली है उनको बचाने के लिए पुलिस आएगी तो तस्करी के इस कुकृत्य में सत्ताधारियों की साँठगाँठ का भंडाफोड़ होगा ही और जनता आक्रोशित भी होगी.'

उन्होंने कहा, 'अगर उप्र के ‘मुख्यनगर’ में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस गोरखधंधे में किसी की मुख्य साझेदारी है या उसके हाथ से ये नगर भी निकल गया है और पूरे उप्र की तरह यहाँ भी अपराध चरम पर है और यहां भी अपराधियों का ही सिक्का चल रहा है. दोनों हालातों में ये ‘मुख्य नाकामी’ है. मृतक के पीड़ित परिजनों को न्याय मिले.'

