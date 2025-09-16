Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

1 रुपये की कंपनी से Team India से 579 करोड़ के कॉन्ट्रेक्ट तक, अपोलो टायर्स की हैरतंगेज कहानी

UP: गोरखपुर दीपक गुप्ता हत्याकांड में बड़ा एक्शन, चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड

दुनिया के इन देशों में तलाक लेना है सबसे मुश्किल काम, दो देशों में है पूरी तरह से पाबंदी

Fatty Liver Symptoms: फैटी लिवर की ओर इशारा करते हैं ये 5 Warning Signs, दिखते ही कराएं इलाज

सच में सफेद बालों के लिए संजीवनी हैं ये 5 सीड्स, बस करना है ये काम

PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति

PM Modi Favourite Food: सेहत का खज़ाना है ये लकड़ी, PM मोदी को खूब पसंद है इसका पराठा, आप भी करें ट्राई

20 हजार, 40 हजार की छूट वाले लिंक्स वॉट्सऐप पर आएं तो हो जाएं अलर्ट! वरना अकाउंट हो जाएगा खाली

PM Narendra Modi Phone: हैकर्स भी नहीं हैक कर सकते PM मोदी का फोन, इन स्पेशल फीचर्स से है लैस!

कौन था वो शख्स, जिसने ईजाद किया था iPhone, धक्के मारकर निकाला गया था Apple से

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP: गोरखपुर दीपक गुप्ता हत्याकांड में बड़ा एक्शन, चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड

UP: गोरखपुर दीपक गुप्ता हत्याकांड में बड़ा एक्शन, चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड

Fatty Liver Symptoms: फैटी लिवर की ओर इशारा करते हैं ये 5 Warning Signs, दिखते ही कराएं इलाज

Fatty Liver Symptoms: फैटी लिवर की ओर इशारा करते हैं ये 5 Warning Signs, दिखते ही कराएं इलाज

20 हजार, 40 हजार की छूट वाले लिंक्स वॉट्सऐप पर आएं तो हो जाएं अलर्ट! वरना अकाउंट हो जाएगा खाली

20 हजार, 40 हजार की छूट वाले लिंक्स वॉट्सऐप पर आएं तो हो जाएं अलर्ट! वरना अकाउंट हो जाएगा खाली

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
1 रुपये की कंपनी से Team India से 579 करोड़ के कॉन्ट्रेक्ट तक, अपोलो टायर्स की हैरतंगेज कहानी

1 रुपये की कंपनी से Team India से 579 करोड़ के कॉन्ट्रेक्ट तक, अपोलो टायर्स की हैरतंगेज कहानी

फोन खरीदना चाहते हैं, हड़बड़ी मत कीजिए पहले ये लिस्ट पढ़िए, 6250 रुपये से कम में मिल रहे है 8 GB रैम वाले ये मोबाइल

फोन खरीदना चाहते हैं, हड़बड़ी मत कीजिए पहले ये लिस्ट पढ़िए, 6250 रुपये से कम में मिल रहे है 8 GB रैम वाले ये मोबाइल

दुनिया के इन देशों में तलाक लेना है सबसे मुश्किल काम, दो देशों में है पूरी तरह से पाबंदी

दुनिया के इन देशों में तलाक लेना है सबसे मुश्किल काम, दो देशों में है पूरी तरह से पाबंदी

Homeभारत

भारत

UP: गोरखपुर दीपक गुप्ता हत्याकांड में बड़ा एक्शन, चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड

एसएसपी राज करण नैय्यर ने बताया कि छात्र के गंभीर चोटें आई थीं. इस वजह से उसकी मौत हो गई. गोली लगने की बात गलत है, प्रथम दृष्टया ऐसे को साक्ष्य नहीं मिले हैं.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 16, 2025, 10:51 PM IST

UP: गोरखपुर दीपक गुप्ता हत्याकांड में बड़ा एक्शन, चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड

गोरखपुर दीपक गुप्ता हत्याकांड

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

गोरखपुर में NEET स्टूडेंट दीपक गुप्ता हत्याकांड मामले में बड़ा एक्शन हुआ है. SSP राज करण नैय्यर ने इस घटना में लापरवाही बरतने वाले पिपराइच थाना क्षेत्र के अंदर आने वाली जंगल दूषण चौकी के सभी पुलिसकर्मियों के सस्पेंड कर दिया है. दीपक की गो तस्करों ने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस मामले में यूपी में सियासी भूचाल मचा हुआ है. अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है.

इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद गोरखपुर पहुंचे. उन्होंने एसटीएफ के साथ गोरखपुर पुलिस की 5 टीमें इस मामले के आरोपियों को पकड़ने में लगाई हैं. उन्होंने कहा कि दीपक गुप्ता की हत्या करने वाले गोकशी गैंग को जल्द पकड़ लिया जाएगा.

क्या था पूरा मामला?
दरअसल, पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगलधूसड़ गांव में तीन गाड़ियों में पशु तस्कर पहुंचे थे. तस्कर बंधे मवेशियों को खोलने लगे. इस बीच मवेशियों की हलचल देखकर गांववाले जग गए. लोग घरों से बाहर निकल आए. इस दौरान NEET की तैयारी कर रहा छात्र दीपक गुप्ता भी निकल आया. ग्रामीण को इकठ्ठा देख तस्कर अपनी गाड़ियां लेकर भागने लगे. इस बीच एक गाड़ी फंस गई. जिससे उनका ग्रामीणों से आमना-सामना हो गया.

दोनों तरफ से काफी देर तक पथराव हुआ. इस बीच दीपक तस्करों के हाथ पड़ गया. वो उसे गाड़ी में बैठाकर ले गए. कुछ घंटे के बाद गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर सरैया गांव में दीपक की लाश मिली. घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया

यह भी पढ़ें- PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति

एसएसपी राज करण नैय्यर ने बताया कि छात्र के गंभीर चोटें आई थीं. इस वजह से उसकी मौत हो गई. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि गोली मारी गई है, लेकिन प्रथम दृष्टया चोटों को देखने पर कोई गोली लगने की बात सामने नहीं आई है. अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, आते ही उसे सार्वजनिक किया जाएगा. इस मामले में कई टीमें लगाई गई हैं, जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

अखिलेश यादव ने बोला हमला
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में योगी सरकार को घेरा है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'गोरखपुर में शासनिक-प्रशासनिक मिलीभगत से सत्ता संरक्षित पशु तस्करों के खिलाफ जनता का जो गुस्सा फूटा है उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार खुद है. जिन पशु तस्करों ने युवक की जान ले ली है उनको बचाने के लिए पुलिस आएगी तो तस्करी के इस कुकृत्य में सत्ताधारियों की साँठगाँठ का भंडाफोड़ होगा ही और जनता आक्रोशित भी होगी.'

उन्होंने कहा, 'अगर उप्र के ‘मुख्यनगर’ में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस गोरखधंधे में किसी की मुख्य साझेदारी है या उसके हाथ से ये नगर भी निकल गया है और पूरे उप्र की तरह यहाँ भी अपराध चरम पर है और यहां भी अपराधियों का ही सिक्का चल रहा है. दोनों हालातों में ये ‘मुख्य नाकामी’ है. मृतक के पीड़ित परिजनों को न्याय मिले.'

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1 रुपये की कंपनी से Team India से 579 करोड़ के कॉन्ट्रेक्ट तक, अपोलो टायर्स की हैरतंगेज कहानी
1 रुपये की कंपनी से Team India से 579 करोड़ के कॉन्ट्रेक्ट तक, अपोलो टायर्स की हैरतंगेज कहानी
फोन खरीदना चाहते हैं, हड़बड़ी मत कीजिए पहले ये लिस्ट पढ़िए, 6250 रुपये से कम में मिल रहे है 8 GB रैम वाले ये मोबाइल
फोन खरीदना चाहते हैं, हड़बड़ी मत कीजिए पहले ये लिस्ट पढ़िए, 6250 रुपये से कम में मिल रहे है 8 GB रैम वाले ये मोबाइल
दुनिया के इन देशों में तलाक लेना है सबसे मुश्किल काम, दो देशों में है पूरी तरह से पाबंदी
दुनिया के इन देशों में तलाक लेना है सबसे मुश्किल काम, दो देशों में है पूरी तरह से पाबंदी
सच में सफेद बालों के लिए संजीवनी हैं ये 5 सीड्स, बस करना है ये काम
सच में सफेद बालों के लिए संजीवनी हैं ये 5 सीड्स, बस करना है ये काम
PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति
PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE