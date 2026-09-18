NEET पेपर लीक के बाद सिस्टम में सुधारों पर NTA ने दिया अपेडट, SG मेहता से बोला सुप्रीम कोर्ट- हम खुद करेंगे दौरा, देखेंगे क्या...

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नीट में संरचनात्मक सुधारों का सुझाव देने के लिए बनाई गई नंदन नीलेकणि हाईलेवल कमेटी इस महीने के अंत तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगी.

नीट पेपर लीक के बार-बार सामने आ रहे मामलों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रणाली को संस्थागत रूप से मजबूत करने पर जोर दिया है. शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को बेंच ने जायजा लिया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं और यह भी कहा कि वह एनटीए की नई व्यवस्था वाली जगह का दौरा भी कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन’ (FAIMA) समेत दायर दूसरी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था.

एनटीए नीट परीक्षा आयोजित करता है, बार-बार पेपर लीक के मामलों की वजह से उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. शुक्रवार की सुनवाई में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए अपने पूरे सिस्टम में बदलाव किया है जिसमें प्रशासनिक संरचना से लेकर बुनियादी ढांचा तक सब कुछ शामिल है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच कर रही थी. एनटीए के जवाब पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने केंद्र का पक्ष रखने के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह और जस्टिस आलोक अराधे प्रणाली की जांच करने के लिए एनटीए की नई व्यवस्था वाली जगह का दौरा करना चाहेंगे.

कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एनटीए की प्रणाली को संस्थागत रूप से मजबूत करना बहुत जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ तात्कालिक या अस्थाई उपाय काफी नहीं होंगे. आपको पता होना चाहिए कि पूरी प्रणाली का स्थाई होना ही सबसे जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'स्थाई कर्मचारी और संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए. प्रतिनियुक्ति पर बहुत कम लोग होने चाहिए. तभी एक स्थाई ढांचा तैयार हो पाएगा.' जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि जज दिल्ली में मिंटो रोड पर एनटीए के दफ्तर जाएंगे और देखेंगे कि प्रणाली असल में काम कर रही है या नहीं. साथ ही, वहां के कर्मियों और अन्य व्यवस्था का भी जायजा लेंगे.

सुनवाई की शुरूआत में, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नीट में संरचनात्मक सुधारों का सुझाव देने के लिए बनाई गई नंदन नीलेकणि हाईलेवल कमेटी इस महीने के अंत तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सभी सुझाव समिति के समक्ष रखे गए हैं और समिति ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की अगुवाई वाली पूर्व समिति के सदस्यों से भी विचार-विमर्श किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने नीलेकणि समिति की सहायता कर रहे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के संयुक्त सचिव को अब तक उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता से कहा कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार नीट आयोजित करने की पूरी प्रक्रिया को संस्थागत स्वरूप देने पर विचार करे.



शिक्षा विभाग ने कहा है कि एक नई और उन्नत व्यवस्था तैयार की गई है. एसजी तुषार मेहता ने कहा कि व्यवस्था में स्थायित्व सुनिश्चित किया गया है. हालांकि, मानव संसाधन की व्यवस्था फिलहाल आंशिक रूप से ही हो पाई है. इससे पहले 19 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनटीए में सुधारों को संस्थागत स्वरूप दिए जाने की जरूरत है. कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि वह राधाकृष्णन समिति और नीलेकणि समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दे.

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