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जयपुर में NEED मिशन लॉन्च, गांव-गांव तक पहुंचेगा करियर गाइडेंस नेटवर्क, Vidysea और NSDC ने मिलाया हाथ

ग्रामीण उद्यमिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विद्यसी एजुकेशन (Vidysea Education) ने आज बिड़ला ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय उद्यमी सशक्तीकरण अभियान के लिए NEED और NSDC के साथ हाथ मिलाया है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 01, 2026, 09:54 PM IST

जयपुर में NEED मिशन लॉन्च, गांव-गांव तक पहुंचेगा करियर गाइडेंस नेटवर्क, Vidysea और NSDC ने मिलाया हाथ

MOU signed with NSDC today in presence of Shri Dharmendra Pradhan ji and CM Bhajan Lal Sharma ji 

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ग्रामीण उद्यमिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विद्यसी एजुकेशन (Vidysea Education) ने आज बिड़ला ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय उद्यमी सशक्तीकरण अभियान, NEED (National Entrepreneurs Empowerment Drive) के राष्ट्रीय शुभारंभ के अवसर पर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, NSDC ( National Skill Development Corporation) के साथ एक महत्वपूर्ण एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए. इस मिशन का नेतृत्व विद्यसी के संस्थापक और सीईओ करुण कंदोई कर रहे हैं. जयपुर में पले-बढ़े एक उद्यमी, जिन्होंने विद्यसी को एक अटल उद्देश्य के साथ बनाया है. ये सुनिश्चित करना कि भारत का कोई भी युवा चाहे वो किसी भी पंचायत से हो, करियर मार्गदर्शन, आजीविका के अवसरों और शिक्षा से वंचित न रहे.

जयपुर के उद्यमी का राष्ट्रीय मिशन

करुण कंदोई के लिए उनके गृहनगर में इस राष्ट्रीय शुभारंभ का होना गहरे व्यक्तिगत महत्व का क्षण है. सालों तक भारत की शिक्षा और रोजगार व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद गांवों में करियर मार्गदर्शन की अनुपस्थिति, ग्रामीण युवाओं और संगठित नियोक्ताओं के बीच की खाई और सरकारी योजनाओं का लगातार कम उपयोग कंदोई ने विद्यसी को इन समस्याओं के उत्तर के रूप में खड़ा किया. वो अब विद्यसी के टैलेंटसिंक (TalentSync) पहल का भी नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य हर साझेदार पंचायत में एक प्रशिक्षित करियर विकास अधिकारी, सीडीओ (CDO- Career Development Officer) स्थापित करना है.

विद्यसी (Vidysea) के संस्थापक और सीईओ करुण कंदोई ने कहा, जब भी मैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार के किसी गांव में जाता हूं, तो मुझे एक जैसा ही इंसान मिलता है. एक प्रतिभाशाली युवा जो नहीं जानता कि आगे क्या करे. इसलिए नहीं कि अवसर नहीं है. अवसर है, कॉलेज की सीटें हैं, नौकरियां हैं. सरकारी योजनाएं हैं, जो नहीं है वो है, कोई ऐसा इंसान जो उन्हें इन अवसरों से जोड़ सके. करियर विकास अधिकारी वही इंसान है. हम कोई ऐप नहीं बना रहे. हम भारत का सबसे बड़ा करियर मार्गदर्शन नेटवर्क बना रहे हैं,  एक पंचायत, एक कदम.

विद्यसी के सह-संस्थापक और सीएसआरओ समीर उपाध्याय ने कहा, हमें नीड के प्रमुख उद्योग भागीदार के रूप में एनएसडीसी के साथ खड़े होने पर गर्व और सम्मान है. एनएसडीसी के नेतृत्व का और स्टार्टअप स्टेयर्स (Startup Stairs) की प्रबंध निदेशक सुश्री प्रीत संधू का हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि ने इस गठबंधन को संभव बनाया. आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं, वो केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये भारत के गांवों से एक वादा है कि उद्यम, अवसर और संस्थागत समर्थन अब उनके द्वार तक पहुंचेगा.

विद्यसी का प्रभाव: करियर विकास अधिकारी क्रांति

नीड के ढांचे के अंतर्गत, विद्यसी करियर विकास अधिकारियों का एक नेटवर्क स्थापित करेगा, प्रशिक्षित, तकनीक-सक्षम स्थानीय पेशेवर, जो अपनी ग्राम पंचायत के भीतर से ही करियर और आजीविका केंद्र संचालित करेंगे. प्रत्येक करियर विकास केंद्र अपने समुदाय के लिए एक सामाजिक सहायता केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो एक मूल सिद्धांत पर आधारित है. 

छात्रों और परिवारों से अधिकांश सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं. विद्यसी मॉडल का एक मुख्य सिद्धांत ये है कि सी डी ओ अपनी अधिकांश सेवाओं के लिए छात्रों या परिवारों से कोई शुल्क नहीं लेते हैं. उनकी अधिकतम आय संस्थाओं, नियोक्ताओं, बैंकों और सरकारी योजना भागीदारों से आती है.

सेवा उत्कृष्टता: विद्यसी के ए.आई. संचालित पाथलिंक्स (PathLynks) प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए, करियर विकास अधिकारी युवाओं को करियर पथ, देश और विदेश के विश्वविद्यालयों में प्रवेश, रोजगार प्लेसमेंट, कौशल कार्यक्रम और सरकारी योजना पंजीकरण पर मार्गदर्शन देते हैं.

सेवा उत्कृष्टता: विद्यसी के ए.आई. संचालित पाथलिंक्स (PathLynks) प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए, करियर विकास अधिकारी युवाओं को करियर पथ, देश और विदेश के विश्वविद्यालयों में प्रवेश, रोजगार प्लेसमेंट, कौशल कार्यक्रम और सरकारी योजना पंजीकरण पर मार्गदर्शन देते हैं.

रणनीतिक साझेदारी एवं सरकारी समर्थन

इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में श्री भजन लाल शर्मा (माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान), श्री धर्मेन्द्र प्रधान (माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री) और श्री जयंत चौधरी (केंद्रीय राज्य मंत्री — स्वतंत्र प्रभार, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता) की गरिमामय उपस्थिति रही. राजस्थान की अग्रणी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से इस पहल को और बल मिला है, जो नीड के अंतर्गत चिह्नित उद्यमियों को 10 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान करती है.

एनएसडीसी (NSDC) के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी संजीव सिंह ने कहा, नीड हमारे प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के स्वप्न की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है, ये विश्वास कि भारत तब तक सही मायनों में विकसित नहीं हो सकता जब तक हर पंचायत, हर गांव, हर परिवार इस विकास यात्रा का हिस्सा न बने. विद्यसी जैसे प्रमुख भागीदार इस स्वप्न को साकार करने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं. वो केवल एक ब्रांड नहीं लाते, बल्कि एक सुस्थापित उद्यम मॉडल, सिद्ध तकनीक और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिदिन काम करने की परिचालन प्रतिबद्धता लाते हैं. इन्हीं जैसे भागीदारों के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि सच्चा भारत. वो नागरिक जो हमारे टियर 1 शहरों से परे रहते हैं . वास्तविक रूप से सशक्त हों, केवल योजनाओं की पहुंच तक सीमित न रहें. नीड हमारी ये प्रतिबद्धता है कि भारत के विकास का फल अंतिम पंचायत तक पहुंचेगा.

कार्यक्रम का ढांचा स्टार्टअप स्टेयर्स (Startup Stairs) द्वारा तैयार किया गया, जिसकी अगुवाई प्रबंध निदेशक प्रीत संधू ने की, जिन्होंने नीड के ढांचे के वास्तुकार के रूप में और एनएसडीसी के राष्ट्रीय जनादेश एवं उसे पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक उद्योग जगत के बीच सेतु के रूप में कार्य किया.

विद्यसी एजुकेशन के बारे में

विद्यसी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक भारतीय शिक्षा प्रौद्योगिकी और करियर मार्गदर्शन कंपनी है, जिसका मिशन है. भारत की हर ग्राम पंचायत में एक प्रशिक्षित करियर विकास अधिकारी की नियुक्ति करना. अपने ए.आई. संचालित पाथलिंक्स प्लेटफॉर्म और टैलेंटसिंक करियर विकास अधिकारी नेटवर्क के माध्यम से विद्यसी ग्रामीण युवाओं को करियर पथ, कॉलेज प्रवेश, रोजगार, कौशल कार्यक्रम, सरकारी योजनाओं और ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ती है. एक स्थानीय, समुदाय में विश्वसनीय पेशेवर के माध्यम से करुण कांदोई (संस्थापक और सीईओ) और समीर (सह-संस्थापक और सीएसआरओ) द्वारा स्थापित विद्यसी, पूरे भारत में 2,00,000 पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य रखती है.  ग्रामीण उद्यमिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विद्यसी एजुकेशन (Vidysea Education) ने आज बिड़ला ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय उद्यमी सशक्तीकरण अभियान के लिए NEED और NSDC के साथ हाथ मिलाया है. 

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