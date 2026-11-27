अप्रैल में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था. इसके तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 करने और 2029 के चुनाव से पहले महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव था.

अप्रैल में दोनों बिल को लोकसभा में समर्थन नहीं मिला था

बिल के समर्थन में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे

राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय की ओर से पार्लियामेंट स्पेशल सेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर तक चलेगा. 4 दिनों तक चलने वाले स्पेशल सेशन के दौरान सांसद सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते है. विशेष सत्र में प्रश्नकाल नहीं रखा गया है. इस सेशन में मोदी सरकार एक बार फिर महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन बिल को पास करा सकती है और इसकी चर्चा भी है. अप्रैल में विपक्ष की एकजुटता के चलते लोकसभा में बिल नहीं पास हो पाया था, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं.

अब विपक्षी खेमे में हुई टूट और कुछ क्षेत्रीय दलों के रुख में बदलाव से केंद्र सरकार को उम्मीद है कि वह दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच सकता है. सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में जरूरी समर्थन जुटाने की है.

अप्रैल में क्यों पास नहीं हो पाया था बिल?

अप्रैल में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था. इसके तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 करने और 2029 के चुनाव से पहले महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव था. विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया और सरकार जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा सकी, जिस कारण दोनों बिल नहीं पास हो सकें. उस समय बिल के समर्थन में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे. अब सरकार को उम्मीद है कि विपक्षी दलों में आई टूट और कुछ पार्टियों के संभावित समर्थन से समीकरण बदल सकता है.

विपक्ष में टूट से कैसे मिलेगा फायदा?

पिछले कुछ समय में विपक्षी पार्टियों में बड़े बदलाव हुए हैं. तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने पार्टी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो गए हैं. इनके विलय को अभी लोकसभा स्पीकर की मंजूरी नहीं मिली है. आधिकारिक रिकॉर्ड में ये सांसद फिलहाल TMC के सदस्य ही माने जा रहे हैं. इस गुट के एक वरिष्ठ नेता ने सरकार के परिसीमन बिल का समर्थन करने की बात कही है.

इसके अलावा शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 6 सांसद एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं. वहीं, एक लोकसभा सांसद वाली शिरोमणि अकाली दल ने भी बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है. मौजूदा स्थिति में विपक्ष के पास पहले की तुलना में कम सांसद रह गए हैं. यानी दोनों बिलों के विरोध में कम वोट पड़ेंगे.

DMK और NCP भी दे सकती है समर्थन

DMK और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) भी केंद्र सरकार को समर्थन दे सकती है. DMK के लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 8 सांसद हैं. पार्टी ने संकेत दिया है कि यदि विधेयक में राज्यों की लोकसभा सीटों में आनुपातिक बढ़ोतरी का लिखित आश्वासन दिया जाता है, तो वह समर्थन पर विचार कर सकती है.

वहीं, NCP-SP की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बिल के समर्थन के लिए तीन शर्तें रखी हैं. पहली, महिलाओं के आरक्षण को लागू किया जाए. दूसरी, सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़ाई जाए और तीसरी, परिसीमन आयोग में विपक्षी दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले.

NCP-SP के लोकसभा में 8 और राज्यसभा में एक सांसद हैं. पार्टी ने अप्रैल में इस बिल के खिलाफ वोट किया था, लेकिन अब सुप्रिया सुले ने कहा है कि यदि विधेयक की शर्तें उनकी पार्टी की मांगों के अनुरूप हुईं, तो वह समर्थन कर सकती हैं.

क्या है लोकसभा में 360 वोटों का गणित?

लोकसभा में मौजूदा समय में कुल 540 सदस्य हैं और तीन सीटें खाली हैं. यदि सभी 540 सदस्य वोट करते हैं, तो संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए सरकार को 360 वोटों की जरूरत होगी. अप्रैल में सरकार को 298 वोट मिले थे.

TMC और शिवसेना (UBT) में बगावत के बाद विपक्ष के करीब 26 वोट कम हुए हैं. यदि DMK और NCP-SP के करीब 30 सांसद भी विपक्ष से अलग रुख अपनाते हैं, तो NDA दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े के काफी करीब पहुंच सकता है और बिल लोकसभा में पास हो सकता है.

राज्यसभा में भी चाहिए समर्थन

बिल पास कराने के लिए केंद्र सरकार को लोकसभा ही नहीं राज्यसभा में भी सांसदों का समर्थन चाहिए. राज्यसभा में कुल 244 सदस्य हैं, जिनमें एक सीट खाली है. बिल पास कराने के लिए सरकार को 163 वोटों की जरूरत होगी. NDA के पास 154 सांसदों का समर्थन है. ऐसे में सरकार को बीजू जनता दल (BJD) और YSR कांग्रेस पार्टी जैसे गैर-गठबंधन दलों का साथ भी चाहिए. BJD के 5 और YSRCP के 5 सदस्य हैं.

संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और सदन में वोट करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई समर्थन जरूरी है. इसके अलावा कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी इसकी मंजूरी लेनी होगी.

ये भी पढ़ें - संसद के विशेष सत्र में न Question Hour होगा, न Zero Hour; 30 नवंबर से लोकसभा सेशन, क्या मोदी सरकार लाएगी महिला आरक्षण कानून?