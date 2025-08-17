NDA ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया

Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है.

Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. रविवार को हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में मौजूदा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया. बताते चलें सीपी राधाकृष्णन मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं. दरअसल इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा रहा था कि आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में गहन चर्चा के बाद इस बात पर फैसला लिया गया. भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि बीजेपी संसदीय बोर्ड ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम तय कर लिया है. हम सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति का नाम तय करना चाहते थे. उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन हमारे उम्मीदवार होंगे. इस समय वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं.

बैठक में आखिरकार उनके उनके नाम पर सहमति बन गई

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे कहा कि, 'हम चाहते हैं कि अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो जिसके लिए हमने विपक्षी नेताओं से संपर्क किया है. गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद से लगातार अगले उम्मीदवार पर सबकी नजरें टिकी हुई थी. मिली जानकारी के अनुसार रविवार यानि 17 अगस्त को दिल्ली में करीब 2 घंटे तक चली बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आखिरकार उनके उनके नाम पर सहमति बन गई.

21 अगस्त नामांकन करेंगे

बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद एनडीए के सभी सहयोगी दलों को अगले उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन के बारे में बताया गया. आपको बता दें एनडीए के साथी जितन राम मांझी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये लिखा हम सब सीपी राधाकृष्णन के साथ हैं. चुनाव आयोग ने पहले ही चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर चुका है. 21 अगस्त को सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के नामांकन करेंगे. बताया जा रहा है कि उनके नामाकंन में NDA के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे.

