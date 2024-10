महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अजित पवार की एनसीपी (Ajit Pawar NCP Candidates List) ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने 38 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है. अजित पवार अपनी पारंपरिक सीट बारामती से चुनाव लड़ेंगे. वहीं एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को येवला से टिकट दिया गया है. अहमदपुर से बाबासाहेब पाटिल और कागल से हसन मुश्रीफ को मैदान में उतारा है.

एनसीपी ने पहली सूची में मंत्रियों समेत उन 26 विधायकों को उम्मीदवार बनाया है, जो सत्तारूढ़ खेमे में शामिल होने के समय अजीत पवार के साथ थे. राकांपा ने अमरावती से मौजूदा विधायक सुलभा खोडके और इगतपुरी से हीरामन खोसकर को मैदान में उतारा है. खोसकर हाल ही में कांग्रेस छोड़कर अजित पवार के साथ आए थे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत माणिकराव गावित के बेटे भरत गावित को नवापुर से उम्मीदवार बनाया है.

महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल को डिंडोरी से और राज्य के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल को येवला सीट से प्रत्याशी बनाया है. भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले को अर्जुनी-मोरगांव निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया है.

#MaharashtraElection2024 | NCP releases its first list of 38 candidates.



Deputy CM and party chief Ajit Pawar to contest from Baramati, Chhagan Bhujbal from Yeola, Dilip Walse Patil from Ambegaon. pic.twitter.com/yjkRL3KLZG