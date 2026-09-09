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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'ज्यूडिशियरी अलाचनाओं के खिलाफ नहीं पर...', न्यायपालिका पर NCERT के विवादित चैप्टर पर बोला SC, बंद किया मामला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जरूरी यह है कि ऐसी आलोचना सही प्लेटफॉर्म पर और निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से की जाए, न कि बिना जांच-पड़ताल के इसे स्कूल के सिलेबस में शामिल कर दिया जाए.

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Neelam

Updated : Sep 09, 2026, 06:34 PM IST

'ज्यूडिशियरी अलाचनाओं के खिलाफ नहीं पर...', न्यायपालिका पर NCERT के विवादित चैप्टर पर बोला SC, बंद किया मामला

NCERT के विवादित चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान का मामला बंद किया (Image Source: ANI/PTI)

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आठवीं क्लास की सोशल साइंस की NCERT टेक्स्टबुक के विवादित चैप्टर पर स्वत: संज्ञान की कार्यवाही बंद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम बात कही है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) की बेंच ने कहा कि ज्यूडिशियरी आलोचना के खिलाफ नहीं है और न ही वह हो सकती है, लेकिन ऐसी आलोचना सही प्लेटफॉर्म पर और निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से की जानी चाहिए.

आठवीं क्लास की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की किताब में 'करप्शन इन ज्यूडिशियरी' विवादित चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था और इस पर सख्त नाराजगी जताई थी. 1 सितंबर, 2026 को सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने किताब पर स्वत: संज्ञान की कार्यवाही बंद कर दी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्क आलोचना और चुप्पी के बीच नहीं, बल्कि जिम्मेदाराना विमर्श और बिना जानकारी के किए गए दावों के बीच है. कोर्ट ने कहा, 'एक संस्था के तौर पर न्यायपालिका आलोचना के खिलाफ नहीं है और न ही हो सकती है. न्यायिक कामकाज की निष्पक्ष और रचनात्मक आलोचना एक जीवंत संवैधानिक लोकतंत्र की वैध और आवश्यक विशेषता है, जो संस्थागत जवाबदेही और आत्म-सुधार में योगदान देती है.'

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जरूरी यह है कि ऐसी आलोचना सही प्लेटफॉर्म पर और निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से की जाए, न कि बिना जांच-पड़ताल के इसे स्कूल के सिलेबस में शामिल कर दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई विशेषज्ञ समिति के सुझावों के आधार पर उस विवादित चैप्टर को बदल दिया गया है.

एनसीईआरटी ने 23 फरवरी को क्लास 8 के लिए सोशल साइंस की नई टेक्सबुक जारी की थी. इस बुक का नाम 'एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2' हैं. इसके अंदर 'द रोल ऑफ द ज्यूडिशियरी इन अवर सोसायटी' के अंदर 'करप्श इन द ज्यूडिशियरी' का टॉपिक जोड़ा गया था. 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लिया और किताब बैन कर दी. साथ ही इसकी बिक्री और छपाई भी रोक दी गई और जो किताबें छप चुकी थीं, उन्हें जब्त कर लिया और डिजिटल कॉपियां भी हटा दी गईं.

9 मार्च को एनसीईआरटी ने माफी मांगी और कहा कि विवादित चैप्टर दोबारा लिखा जाएगा. 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और अन्य को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर विवादित चैप्टर लिखने वाले तीन शिक्षाविदों को सरकारी और सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों की एकेडमिक परियोजनाओं से दूर रखने का निर्देश दिया था. इसके बाद तीनों शिक्षाविद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उनके खिलाफ जारी यह आदेश वापस लेने का अनुरोध किया. उनकी दलीलों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, सरकारी विश्वविद्यालयों और केंद्र या राज्य सरकारों से वित्त पाने वाले संस्थानों के लिए यह विकल्प खुला छोड़ दिया कि वे 11 मार्च के आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना इस मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं.
 

यह भी पढ़ें:- 'ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई', CJP प्रदर्शन में शामिल छात्र को नोटिस जारी करने पर भड़का SC, कार्यकारी मजिस्ट्रेट को लगाई फटकार

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