NBCC ने सरोजनी नगर के एवेन्यू टॉवर्स के 49 फ्लैटों की नीलामी को लेकर नया शुद्धि पत्र जारी किया है.

दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित एवेन्यू टॉवर्स के फ्लैटों की नीलामी रद्द करने के मामले में ज़ी न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. सरकारी कंपनी NBCC ने आखिरकार अपनी पिछली सूचना में सुधार करते हुए नया शुद्धि पत्र जारी किया है.

अब कंपनी ने पहली बार साफ तौर पर स्वीकार किया है कि 49 फ्लैटों में से कुछ को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में मामला लंबित है. साथ ही नए खरीदारों को चेतावनी दी है कि वे कानूनी विवाद की जानकारी रखते हुए अपने जोखिम पर बोली लगाएं.

क्या है NBCC के फ्लैट नीलामी का मामला?

NBCC की नई सूचना के मुताबिक, 28 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के जरिए पिछली ई-नीलामी में 49 फ्लैटों की बोलियां प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दी गई थीं. अब इन सभी फ्लैटों को दोबारा नीलामी में शामिल किया गया है. हालांकि, इनमें से कुछ फ्लैटों के लिए पहले बोली लगाने वाले लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है.

इन खरीदारों ने अपनी बोलियां रद्द करने के NBCC के फैसले को चुनौती दी है. कंपनी ने नए आवेदकों से कहा है कि वे इस कानूनी स्थिति को समझकर ही नीलामी में हिस्सा लें. भविष्य में किसी तरह के नुकसान या दावे के लिए NBCC जिम्मेदार नहीं होगा.

कोर्ट में चल रहे केस की नहीं दी थी जानकारी

इस पूरे मामले में सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 6 नवंबर को जब NBCC ने दोबारा नीलामी के लिए आवेदन मंगाए थे, तब उसने खरीदारों को कोर्ट में चल रहे मुकदमे की जानकारी नहीं दी थी. उस समय कंपनी ने दावा किया था कि संपत्ति या जमीन से जुड़ा कोई विवाद अदालत में लंबित नहीं है. जबकि सच्चाई ये थी कि 5 नवंबर को ही दिल्ली हाई कोर्ट कुछ खरीदारों की याचिका पर NBCC को नोटिस जारी कर चुका था. नई नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कंपनी को कानूनी चुनौती की जानकारी थी.

नए नोटिस में किए गए अहम बदलाव

नई सूचना में एक और अहम बदलाव किया गया है. पहले NBCC ने कहा था कि सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को नई नीलामी में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा. अब संशोधित सूचना में स्पष्ट किया गया है कि केवल उन लोगों को दोबारा बोली लगाने से रोका जाएगा, जिनकी बोलियों को कंपनी सफल घोषित कर चुकी थी. इससे उन खरीदारों के लिए नई नीलामी में शामिल होने का रास्ता खुल सकता है, जिन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

अभी भी खत्म नहीं हुआ विवाद

इन खरीदारों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित रिजर्व प्राइस से ज्यादा रकम की सबसे ऊंची बोली लगाई थी. इसके बावजूद NBCC ने बिना कोई ठोस वजह बताए उनकी बोलियां रद्द कर दीं. ज़ी न्यूज ने भी अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में तय कानूनी सिद्धांतों का हवाला देकर कंपनी की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे. हालांकि, नया शुद्धि पत्र जारी होने के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ है.

बुधवार को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान खरीदारों के वकील ने सवाल उठाया कि जब मामला अदालत में विचाराधीन था, तो NBCC ने दोबारा नीलामी की प्रक्रिया क्यों शुरू कर दी? उन्होंने बताया कि 5 नवंबर की सुनवाई में कोर्ट ने कंपनी से उसके अगले कदम के बारे में पूछा था, लेकिन NBCC ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. इसके बावजूद अगले ही दिन 49 फ्लैटों की नीलामी फिर शुरू कर दी गई.

26 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

खरीदारों ने नई नीलामी पर रोक लगाने की मांग की है. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने भी NBCC को सलाह दी कि वह मामले को और न उलझाए. कंपनी के वकील ने अदालत को भरोसा दिया कि सभी आपत्तियों पर विस्तृत जवाब दाखिल किया जाएगा. अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी. उस दिन अदालत ये फैसला कर सकती है कि दोबारा शुरू की गई नीलामी जारी रहेगी या उस पर रोक लगाई जाएगी.

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