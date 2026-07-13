FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
48 नहीं अब 64 टीमें खेलेंगी वर्ल्ड कप? टीमों की बढ़ोतरी को लेकर फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो का बड़ा बयान

48 नहीं अब 64 टीमें खेलेंगी वर्ल्ड कप? टीमों की बढ़ोतरी को लेकर फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो का बड़ा बयान

IIT की डिग्री नहीं, फिर भी कैलिफोर्निया में मिला ₹2.6 करोड़ का पैकेज, जानें भारत के इंजीनियर से कैसे इंप्रेस हुई NVIDIA

IIT की डिग्री नहीं, फिर भी कैलिफोर्निया में मिला ₹2.6 करोड़ का पैकेज, जानें भारत के इंजीनियर से कैसे इंप्रेस हुई NVIDIA

'मेसी को रोक लेगा इंग्लैंड...' फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल से पहले पूर्व दिग्गज का बड़ा दावा

'मेसी को रोक लेगा इंग्लैंड...' फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल से पहले पूर्व दिग्गज का बड़ा दावा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम

अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर

एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर नायब सैनी, देवेन्द्र फडणवीस ने जताया शोक

श्री नंद किशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, सुबह 7 बजे चार्टर्ड प्लेन से हरियाणा में उनके पैतृक शहर हिसार लाया जाएगा. उनका पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए हिसार स्थित उनके निवास 166, गोयनका हाउस, कृष्णा मंडी में रखा जाएगा.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jul 13, 2026, 03:41 PM IST

Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर नायब सैनी, देवेन्द्र फडणवीस ने जताया शोक

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ सुभाष चंद्रा के पिता का निधन, 96 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एस्सेल  ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता और पूर्व सांसद श्री नंद किशोर गोयनका का सोमवार को निधन हो गया. उन्होंने 96 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली. मुंबई में अंतिम दर्शन के बाद, बुधवार सुबह अग्रोहा के गोयनका उद्यान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री  नायब सैनी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस समेत कई नेताओं ने शोक जताया है. 

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा, "पूर्व राज्यसभा सांसद एवं Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी, समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ.ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिवार एवं शुभचिंतकों को यह दुःख सहन करने का संबल प्रदान करें. ॐ शांति"

पूर्व राज्यसभा सांसद एवं Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी, समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ।

ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिवार एवं शुभचिंतकों को यह दुःख सहन… pic.twitter.com/f6Y07FDqD6


भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने शोक प्रकट करते हुए कहा, एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन एवं माननीय पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूजनीय पिताजी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है. दुःख की इस घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएँ शोकाकुल परिवार के साथ हैं. प्रभु श्रीराम चंद्र जी से प्रार्थना है कि वे दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक-संतप्त परिजनों एवं उनके शुभचिंतकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति, धैर्य और संबल प्रदान करें. ॐ शान्ति!

 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने शोक प्रकट करते हुए कहा, "बड़े ही दुख की बात है कि नंद किशोर गोयनका जी, जो सुभाष चंद्रा के पिताजी हैं, उनका निधन हुआ है. वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक रहे हैं. वह विशेष रूप से गो सेवा के लिए बहुत समर्पित रहे हैं. कारोबार करते हुए उन्होंने बहुत सारी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया है. ऐसे एक बहुत बड़े समाजसेवी और राष्ट्रभक्त का निधन बहुत ही दुख की बात है. मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं."

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हूडा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, "नंद किशोर गोयनका जी नहीं रहे. उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया. वह समाज में अपना एक स्थान बना कर गए हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें."

महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र छवन ने सोशल मीडिया पर लिखा, "यह जानकर बहुत दुख हुआ कि भारतीय मीडिया जगत के जाने-माने उद्यमी और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता का निधन हो गया है. श्री नंदकिशोर गोयनका, जो सुभाष जी के पिता थे, एक वरिष्ठ स्वयंसेवक थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों में पले-बढ़े थे. उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और गौ-संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया. साथ ही, उन्होंने वैश्य समाज में एकता की भावना को बढ़ावा देने में भी अमूल्य योगदान दिया. ईश्वर नंदकिशोर जी की आत्मा को चिर-शांति प्रदान करे. बीजेपी महाराष्ट्र परिवार, एस्सेल इंडस्ट्रियल ग्रुप और गोयनका परिवार के दुख में उनके साथ खड़ा है. वे इस दुख से उबरने की शक्ति प्राप्त करें. ईश्वर के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है."

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम
अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर
एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement