Naxal encounter Bokaro: झारखंड के बोकारो जिले में पुलिस ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है. पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, इस मुठभेड़ में आठ नक्सलियों को ढेर करने के अलावा ऐसे भी नक्सली मारे गए हैं जो इनामी थे. इस मुठभेड़ में एक कोरड़ का इनामी नक्सली विवेक भी मारा गया है. एनकाउंटर के बाद भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं.

बोकारो में एंटी-नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस के संयुक्त अभियान में 6 माओवादियों के मारे जाने की खबर सामने आई है. डीजीपी झारखंड के मुताबिक, एनकाउंटर में अब तक 8 शवों को बरामद किया गया है. सीआरपीएफ द्वारा बताया गया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने राज्य पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में झारखंड के बोकारो जिले के लालपनिया इलाके के लुगु पहाड़ियों में सोमावर सुबह हुई मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है.

