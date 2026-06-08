Video: नेवी का डेयरिंग रेस्क्यू अभियान, आग की लपटों में घिरे जहाज से 24 लोगों को बचाया, सामने आया वीडियो

यह जहाज भारत के कारवार से ओमान के डुक्म जा रहा था तभी दोपहर करीब 1:30 बजे इसमें आग लग गई. इस समय टैंकर में कोई सामान नहीं था.

MT Marivex Rescue operation: सोमवार, 8 जून की दोपहर ओमान के तट के पास आग में घिरे एक जहाज पर सवार सभी 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. नौसेना के हेलिकॉप्टरों ने इस टैंकर पर फंसे लोगों को निकालने के लिए साहसिक बचाव अभियान चलाया. आग में घिरा जहाज 'MT Marivex' नाम का तेल टैंकर था जिस पर मेडागास्कर का झंडा लगा था. नेवी के इस डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन की वीडियो भी सामने आई है.

UPDATE ON MT MARIVEX INCIDENT

Repatriation by the Navy is currently underway. As per information received directly from crew members, the majority of the crew have been reported safe.

Our union remains in continuous contact with the crew and relevant authorities and is closely… https://t.co/s232XKjKXm pic.twitter.com/Nvc0o274LG — All India Seafarers Union (@AllSeafarers) June 8, 2026

बता दें कि यह जहाज भारत के कारवार से ओमान के डुक्म जा रहा था तभी दोपहर करीब 1:30 बजे इसमें आग लग गई. इस समय टैंकर में कोई सामान नहीं था. यह खाली था. आग लगने के बाद मदद की गुहार लगाई गई जिसके बाद नौसेना पहुंची. 'फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ इंडिया' द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज से ना काला धुआं निकल रहा है और हेलिकॉप्टर की मदद से क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है.

कैसे लगी जहाज में आग?

'MT Marivex' में आग लगने की वजह के बारे में अभी पता नहीं लगाया जा सका है. हालांकि ये घटना ऐसे समय हुई है जब खाड़ी क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. इसलिए ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या जहाज पर किसी प्रोजेक्टाइल (मिसाइल या रॉकेट जैसी चीज़) से हमला हुआ था. घटना के समय जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से काफी दूर और दक्षिण की ओर सुरक्षित स्थिति में था. मस्कट में भारतीय दूतावास ने इस बचाव अभियान में मदद के लिए ओमान के अधिकारियों का भी शुक्रिया अदा किया.

MT Marivex के बारे में ANI ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि यह एक ब्लैक-लिस्टेड/OFAC-प्रतिबंधित जहाज है. यह भारत के मालिकाना हक वाला जहाज नहीं है. पिछले कुछ दिनों में, इस जहाज ने अमेरिकी नाकेबंदी से बचने की चार बार कोशिश की. तीन बार, अमेरिकी नौसेना की बार-बार चेतावनी के बाद जहाज़ वापस मुड़ गया. 8 जून को (चौथी कोशिश में), जहाज ने ओमान के समुद्री इलाके का इस्तेमाल करके नाकेबंदी से निकलने की एक और कोशिश की. पकड़े न जाने के लिए उसने अपने सिग्नल डिवाइस बंद कर दिए थे. जब जहाज को रोका गया, तो उस पर कोई सामान नहीं लदा था.