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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

भारतीय नौसेना में शामिल हुआ INS निपुण, गहरे समुद्र में बढ़ी भारत की ताकत, जानें क्यों है यह इतना खास?

भारतीय नौसेना ने मुंबई में INS निपुण को कमीशन किया है. यह स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल गहरे समुद्र में बचाव और पनडुब्बी रेस्क्यू अभियानों को नई ताकत देगा.

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 31, 2026, 03:32 PM IST

भारतीय नौसेना में शामिल हुआ INS निपुण, गहरे समुद्र में बढ़ी भारत की ताकत, जानें क्यों है यह इतना खास?

भारतीय नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी INS निपुण, AI Modified Photo 

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  • भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में दूसरे स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण को कमीशन किया है.
  • INS निस्तार पूर्वी तट पर और INS निपुण पश्चिमी तट पर तैनात रहकर भारत को दो-तटों की पनडुब्बी बचाव क्षमता प्रदान करेंगे.
  • इस जहाज में 75% स्वदेशी सामान का इस्तेमाल हुआ है
     

INS Nipun Commissioning:  भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत को बढ़ाते हुए मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में INS निपुण को कमीशन (शामिल) कर लिया है. यह भारत का दूसरा स्वदेशी 'निस्तार श्रेणी' का डाइविंग सपोर्ट वेसल है. इसके शामिल होने से अब भारतीय नौसेना के पास गहरे समुद्र में डाइविंग, पानी के भीतर हस्तक्षेप और पनडुब्बी बचाव के लिए दोनों तटों (पूर्वी और पश्चिमी) पर बेहतरीन क्षमताएं मौजूद हैं. इस ऐतिहासिक कमिश्निंग समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने की.

INS निपुण नौसेना को कब मिला?

भारतीय नौसेना के बेड़े में INS निपुण का आना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है. विशाखापत्तनम में स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) द्वारा बनाए गए इस जहाज को सभी समुद्री परीक्षणों और साजो-सामान से लैस होने के बाद इसी साल 30 जुलाई को नौसेना को सौंपा गया था.

INS निपुण के आने से हमारी पश्चिमी फ्लीट को एक समर्पित डाइविंग सपोर्ट वेसल मिल गया है. यह अपनी बहन जहाज INS निस्तार के साथ मिलकर काम करेगा, जो पिछले साल जुलाई में कमीशन होने के बाद से पूर्वी नौसेना कमान से अपनी सेवाएं दे रहा है. इन दोनों जहाजों के लिए रक्षा मंत्रालय और HSL के बीच सितंबर 2018 में लगभग 2,393 करोड़ रुपये का करार हुआ था. इसके तहत निस्तार की नींव दिसंबर 2019 में और निपुण की नींव उसके तीन महीने बाद मार्च 2020 में रखी गई थी.

कितना ताकतवर है INS निपुण?

संस्कृत भाषा में 'निपुण' शब्द का अर्थ होता है ‘किसी विशेष विषय या विधा में अत्यंत कुशल या पारंगत होना’. अपने नाम के अनुरूप ही यह जहाज गहरे समुद्र के जटिल कार्यों में पूरी तरह निपुण है. इसके आकार और निर्माण की बात करें तो, INS निपुण की लंबाई लगभग 118 मीटर है और इसका विस्थापन 8,500 टन से अधिक है.

इस शानदार जहाज में लगभग 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है. यह इस बात का जीता-जागता सबूत है कि भारत अब जटिल और तकनीकी रूप से उन्नत नौसैनिक जहाजों को खुद डिजाइन और निर्मित करने में पूरी तरह सक्षम हो चुका है.

क्या हैं इसकी क्षमताएं?

समुद्र के नीचे काम करना कोई आसान खेल नहीं है. इसके लिए बेहद खास तकनीकों की जरूरत होती है. INS निपुण में ऐसी प्रणालियां लगी हैं जो इसे गहरे पानी में लंबे समय तक टिकने की शक्ति देती हैं. यह जहाज 300 मीटर तक की गहराई में 'सैचुरेशन डाइविंग' ऑपरेशन्स को सपोर्ट कर सकता है, जहां डाइवर्स को दबाव वाले वातावरण में काम करना पड़ता है. इसके अलावा, यह 75 मीटर तक की गहराई में सामान्य साइड-स्टेज डाइविंग कराने की क्षमता भी रखता है.

समुद्र के नीचे बिछी हुई महत्वपूर्ण केबल्स और गैस या तेल की पाइपलाइनों के निरीक्षण, रखरखाव और मरम्मत के लिए यह जहाज बेहद उपयोगी साबित होगा. आज के समय में देश की आर्थिक और तकनीकी सुरक्षा के लिए ये सबसी केबल्स बेहद जरूरी हैं.

इस जहाज पर 15 टन की क्षमता वाली सबसी क्रेन और अत्याधुनिक डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम लगाए गए हैं. साथ ही, रिमोट से संचालित होने वाले वाहन भी तैनात हैं, जो पानी के नीचे 1,000 मीटर तक की गहराई में जाकर काम कर सकते हैं .

पनडुब्बी रेस्क्यू का 'मदर शिप'

जब भी समुद्र में कोई पनडुब्बी हादसे का शिकार होती है, तो उसके भीतर फंसे सैनिकों की जान बचाने के लिए समय बहुत कीमती होता है. ऐसी स्थिति में INS निपुण एक रक्षक की भूमिका निभाएगा.

यह जहाज Deep Submergence Rescue Vehicles - DSRVs  के लिए एक 'मदर शिप' के रूप में काम करता है. DSRV वो विशेष सबमर्सिबल होते हैं जो समुद्र के नीचे संकटग्रस्त पनडुब्बी के बचाव द्वार से सीधे लॉक हो जाते हैं और बिना पानी अंदर आए फंसे हुए चालक दल को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं.

इसके अलावा, गहरे समुद्र में गोताखोरी करते समय डाइवर्स को कई तरह की गंभीर शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इस चुनौती से निपटने के लिए INS निपुण पर ही एक 8 बिस्तरों वाला अस्पताल, एक गहन चिकित्सा इकाई (ICU), एक आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और विशेष हाइपरबेरिक मेडिकल सुविधाएं दी गई हैं. ये सुविधाएं गहरे समुद्र में डाइविंग से जुड़ी मेडिकल आपातकालीन स्थितियों को तुरंत संभालने की पूरी क्षमता रखती हैं.

भारतीय नौसेना के लिए इसके क्या मायने हैं?

भारतीय नौसेना के लिए INS निपुण का शामिल होना रणनीतिक रूप से बहुत बड़ी जीत है. पिछले साल सितंबर में पूर्वी तट पर तैनात INS निस्तार ने सिंगापुर के पास आयोजित 'एक्सरसाइज पैसिफिक रीच' के दौरान इस पनडुब्बी बचाव वास्तुकला का सफल परीक्षण किया था.

अब ठीक वैसी ही क्षमता भारत के पश्चिमी तट को भी मिल गई है. इसके साथ ही, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार भारत के पास दोनों तटों (पूर्वी और पश्चिमी) पर स्वतंत्र रूप से पनडुब्बी बचाव और गहरे समुद्र में हस्तक्षेप करने की दोहरी ताकत आ गई है.
 

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