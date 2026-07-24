केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़े 47 अधिकारियों को नौकरी से हटाया, कानूनी कार्रवाई भी होगी, पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन

NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़े 47 अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है.

NTA से जुड़े 47 अधिकारी बर्खास्त किए गए

केंद्र सरकार NTA में आमूलचूल बदलाव करेगी

कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है



पेपरलीक और शिक्षा में सुधार को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जुड़े 47 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया गया है. इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी. इस एक्शन को NTA में बड़े बदलावों के रूप में देखा जा रहा है.

समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के आमूलचूल पुनर्गठन की योजना पर काम कर रही है. इसके तहत अगले एक महीने के भीतर एजेंसी की संरचना में बड़े बदलाव किए जाएंगे. एनटीए के कामकाज और परीक्षा संचालन प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएंगे. खास तौर पर एजेंसी द्वारा अपनाई जाने वाली आउटसोर्सिंग व्यवस्था को बदला जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार, यह बदलाव विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किए जाएंगे.

लीक प्रूफ व्यवस्था तैयार करेगी सरकार

सरकार का उद्देश्य ऐसी लीक प्रूफ व्यवस्था तैयार करना है, जिससे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके और परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी तथा विश्वसनीय बने. बता दें कि NTA देश की कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षाओं का आयोजन करती है. इसमें नीट, जेईई, सीयूईटी सहित लगभग 15 से 20 राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं शामिल हैं. हाल ही में मेडिकल एंट्रेंस के लिए हुए नीट एग्जाम को भी सफलतापूर्व कराने की जिम्मेदारी भी एनटीए के पास ही थी.

पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसेगी

केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान ही पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को सख्त बनाने का संशोधन विधेयक लेकर भी आने वाली है. पेपर लीक माफियाओ पर नकेल कसने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी मंजूरी मिलेगी. नए प्रावधानों के तहत पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा और जुर्माने की राशि को भी बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाएगा.