एथलीट का 120 गोल्ड मेडल और पद्मश्री पुरस्कार हुआ चोरी, रोते हुए चोरों से महिला तैराक ने कहा...

राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन के हुगली स्थित घर से चोरों ने उनके करीब 120 मेडल चुरा लिए. इतना ही नहीं तैराक के पद्मश्री पुरस्कार तक चोर उठा ले गए. ये जानकारी खुद तैराक ने रोते हुए दी और चोरों से अपील भी की और कहा...

ज़िंदगी में कोई भी पदक विजेता आपको बता सकता है कि एक भी पदक जीतना कितना मुश्किल होता है. लेकिन अगर ये मेहनत की कमाई चोरी हो जाए तो क्या होगा? भारत में एक महिला एथलीट के साथ भी ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां उनके घर से 120 स्वर्ण पदक चोरी हो गए हैं. उसके घर से पद्मश्री पदक की एक प्रतिकृति भी चोरी हो गई है.

यह खिलाड़ी कौन है?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्व राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन बुला चौधरी के घर शुक्रवार को चोरी हो गई. हुगली स्थित बुला चौधरी के घर से चोरों ने मेडल चुरा लिए. पिछले एक दशक में यह दूसरी बार है जब तैराक के घर चोरी हुई है और इस चोरी में उनके जीते हुए लगभग 120 स्वर्ण पदक और पद्मश्री पदक की एक प्रतिकृति चोरी हो गई है.

दक्षिण कोलकाता में रहने वाले चौधरी ने रोते हुए कहा, "पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के हिंदमोटर से एक पड़ोसी ने मुझे मेरे घर में चोरी की सूचना दी थी. पदकों की चोरी पर बुला ने कहा कि मैं पूरी तरह टूट चुकी हूं. अधिकारी अगर इनकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो इन्हें जीतने का क्या मतलब? वे पदक क्यों ले गए हैं. इनके बदले उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा. पदक मेरे जीवन की अनमोल धरोहर हैं. मेरा घर खाली रहता है. इस वजह से हर बार निशाना बनाया जाता है. उन्होंने चोरो से कहा प्लीज मेरे मेडल लौटा दो.

150 पदक चोरी

बुला चौधरी ने पत्रकारों को बताया, "इस चोरी में मैंने 150 से ज़्यादा पदक गँवा दिए हैं, जिनमें मेरे जीवन में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीते गए 120 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं. इस सूची में SAF खेलों में जीते गए 10 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं." दक्षिण एशियाई खेलों को पहले दक्षिण एशियाई महासंघ खेल या SAF खेल के नाम से जाना जाता था. बुला चौधरी ने यह भी बताया, "घर में रखे अर्जुन पुरस्कार और तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार अभी भी वहीं हैं. वे चोरी नहीं हुए हैं."

कब मिला था पद्मश्री?

2008 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित बुला चौधरी ने कहा कि मूल पदक के साथ पद्मश्री पदक की प्रतिकृति भी चोरी हो गई.

पिछली डकैती

चौधरी के घर में मार्च 2015 में भी चोरों ने चोरी की थी. चोरी के बाद, स्थानीय पुलिस ने घर के बाहर गार्ड तैनात कर दिए थे, लेकिन 2021 में कोविड महामारी के दौरान उन्हें हटा दिया गया. वह और उनका परिवार हर दो-तीन महीने में घर आते थे. मामले के बारे में बात करते हुए, उत्तरपाड़ा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, "हमने मामला दर्ज कर लिया है. जाँच जारी है."

वह विधायक भी रह चुकी हैं

2006 में, चौधरी ने सीपीएम के टिकट पर नंदनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा. उन्होंने 2011 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया.

बुला चौधरी के घर से क्या चोरी हुआ?

पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले के हिंदमोटर स्थित बुला चौधरी के घर से 150 से ज़्यादा मेडल, जिनमें 120 स्वर्ण पदक और पद्मश्री पुरस्कार की एक प्रतिकृति शामिल है, चोरी हो गए. इनमें दक्षिण एशियाई महासंघ (SAF) खेलों के 10 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं.

कौन हैं बुला चौधरी?

बुला चौधरी भारत की पूर्व राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन और पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं. उन्होंने 1979 से 1995 तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते, जिनमें दो बार इंग्लिश चैनल पार करना और पाँच महाद्वीपों में नौकायन का विश्व रिकॉर्ड बनाना शामिल है. वह 2006 से 2011 तक सीपीएम के टिकट पर नंदनपुर (पश्चिम मेदिनीपुर) से विधायक भी रहीं.

कब और कहां हुई थी यह चोरी?

यह चोरी 15 अगस्त, 2025 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के हिंदमोटर स्थित बुला चौधरी के पैतृक घर में हुई थी. चोरों ने घर के पिछले दरवाजे का ताला तोड़कर चोरी की.

