पेंडिंग ट्रैफिक चालान से चाहिए छुटकारा? जनवरी में इस दिन लगेगी दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत, यहां जानें पूरी डिटेल्स

'गलतियों को सुधारने…', टेस्ट से विराट कोहली के संन्यास लेने पर अब आया इस क्रिकेटर की तीखी प्रतिक्रिया

यूपी सरकार का परिवारों को बड़ा तोहफा, अब प्रॉपर्टी गिफ्ट करना हुआ सस्ता

क्या आप जानते है ट्रेन के डिब्बों पर 5 अंक क्यों लिखे होते हैं? जान लिए तो खुल जाएगी रेल की पूरी कुंडली

स्ट्रैस और एंग्जाइटी की छुट्टी कर देगी ये एक थेरेपी, बिना दवा के भी मिल जाएगा फायदा

कभी जेब में थे 12 रुपये 50 पैसे, आज कर्मचारियों को गिफ्ट करते हैं लग्जरी कार, जानिए सफलता की पूरी कहानी

भारत

जनवरी में दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां ट्रैफिक चालान समेत कई तरह के मामलों का निपटारा एक ही दिन में किया जाएगा. यह लोक अदालत आम लोगों को आसान, तेज और कम खर्च में न्याय दिलाने का जरिया है.

राजा राम

Updated : Jan 06, 2026, 08:41 PM IST

अगर दिल्ली में आपका ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग है या किसी छोटे कानूनी मामले में आप कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. जनवरी में दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां ट्रैफिक चालान समेत कई तरह के मामलों का निपटारा एक ही दिन में किया जाएगा. यह लोक अदालत आम लोगों को आसान, तेज और कम खर्च में न्याय दिलाने का जरिया है. इसका मकसद हर वर्ग के लोगों को सस्ता, आसान और जल्दी न्याय उपलब्ध कराना है. अगर आप भी पेंडिंग चालान या किसी छोटे कानूनी विवाद से परेशान हैं, तो यह लोक अदालत आपके लिए बेहतर मौका साबित हो सकती है. 

ट्रैफिक चालान सहित कई लंबे समय से अटके मामलों का समाधान

दरअसल, दिल्ली में 10 जनवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस लोक अदालत के जरिए ट्रैफिक चालान सहित कई लंबे समय से अटके मामलों का समाधान किया जाएगा. दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मिलकर इस आयोजन को करवा रही हैं, ताकि आम लोगों को कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से राहत मिल सके.  बताते चलें, राष्ट्रीय लोक अदालत दिल्ली के कुल 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगेगी. इनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स शामिल हैं. इन सभी जगहों पर एक ही दिन मामलों की सुनवाई कर आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा. 

बिना जरूरी दस्तावेज के मामले की सुनवाई नहीं

अगर आप लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा करवाना चाहते हैं, तो आपको चालान और नोटिस का प्रिंटआउट साथ लाना जरूरी होगा. बिना जरूरी दस्तावेज के मामले की सुनवाई नहीं हो पाएगी. लोक अदालत में कंपाउंडेबल यानी समझौते से निपटने योग्य मामलों को ही लिया जाता है. राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के अलावा मोटर एक्सीडेंट क्लेम, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, वैवाहिक विवाद (सहमति वाले), संपत्ति से जुड़े मामले और उपभोक्ता शिकायतें भी शामिल की जाती हैं. हालांकि, गैर-कंपाउंडेबल अपराध और तलाक जैसे मामलों की सुनवाई यहां नहीं होती. 

यूपी सरकार का परिवारों को बड़ा तोहफा, अब प्रॉपर्टी गिफ्ट करना हुआ सस्ता

अल्टरनेटिव कोर्ट और जनता की अदालत भी कहा जाता है

लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां किसी तरह की कोर्ट फीस नहीं ली जाती. साथ ही, मामलों का फैसला दोनों पक्षों की सहमति से होता है, जिससे विवाद लंबे समय तक नहीं खिंचते. यही वजह है कि इसे अल्टरनेटिव कोर्ट और जनता की अदालत भी कहा जाता है.
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया जाता है. 

