पेंडिंग ट्रैफिक चालान से चाहिए छुटकारा? जनवरी में इस दिन लगेगी दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत, यहां जानें पूरी डिटेल्स

भारत
जनवरी में दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां ट्रैफिक चालान समेत कई तरह के मामलों का निपटारा एक ही दिन में किया जाएगा. यह लोक अदालत आम लोगों को आसान, तेज और कम खर्च में न्याय दिलाने का जरिया है.
अगर दिल्ली में आपका ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग है या किसी छोटे कानूनी मामले में आप कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. जनवरी में दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां ट्रैफिक चालान समेत कई तरह के मामलों का निपटारा एक ही दिन में किया जाएगा. यह लोक अदालत आम लोगों को आसान, तेज और कम खर्च में न्याय दिलाने का जरिया है. इसका मकसद हर वर्ग के लोगों को सस्ता, आसान और जल्दी न्याय उपलब्ध कराना है. अगर आप भी पेंडिंग चालान या किसी छोटे कानूनी विवाद से परेशान हैं, तो यह लोक अदालत आपके लिए बेहतर मौका साबित हो सकती है.
दरअसल, दिल्ली में 10 जनवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस लोक अदालत के जरिए ट्रैफिक चालान सहित कई लंबे समय से अटके मामलों का समाधान किया जाएगा. दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मिलकर इस आयोजन को करवा रही हैं, ताकि आम लोगों को कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से राहत मिल सके. बताते चलें, राष्ट्रीय लोक अदालत दिल्ली के कुल 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगेगी. इनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स शामिल हैं. इन सभी जगहों पर एक ही दिन मामलों की सुनवाई कर आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा.
अगर आप लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा करवाना चाहते हैं, तो आपको चालान और नोटिस का प्रिंटआउट साथ लाना जरूरी होगा. बिना जरूरी दस्तावेज के मामले की सुनवाई नहीं हो पाएगी. लोक अदालत में कंपाउंडेबल यानी समझौते से निपटने योग्य मामलों को ही लिया जाता है. राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के अलावा मोटर एक्सीडेंट क्लेम, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, वैवाहिक विवाद (सहमति वाले), संपत्ति से जुड़े मामले और उपभोक्ता शिकायतें भी शामिल की जाती हैं. हालांकि, गैर-कंपाउंडेबल अपराध और तलाक जैसे मामलों की सुनवाई यहां नहीं होती.
यह भी पढ़ें: यूपी सरकार का परिवारों को बड़ा तोहफा, अब प्रॉपर्टी गिफ्ट करना हुआ सस्ता
Special Lok Adalat for settling pending Compoundable Traffic Challans/Notices to be held on 10th January, 2026 (Saturday) at 7 Court Complexes of Delhi.
Avail this opportunity to get cleared pending challans/notices.@DSLSA_DELHI #DTPUpdates pic.twitter.com/OS1mJWFIhO— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) January 4, 2026
लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां किसी तरह की कोर्ट फीस नहीं ली जाती. साथ ही, मामलों का फैसला दोनों पक्षों की सहमति से होता है, जिससे विवाद लंबे समय तक नहीं खिंचते. यही वजह है कि इसे अल्टरनेटिव कोर्ट और जनता की अदालत भी कहा जाता है.
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया जाता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.