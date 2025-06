Iran Israel conflict: इजरायल ईरान के बीच जंग शुरू हो चुकी है. खबरे सामने आ रही है कि इजरायल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमला किया है. दोनों देशों के बीच बमवारी जारी है. यहां तक की इन हमलों से नुकसान भी बहुत हो रहा है जिसकी पुष्टि सैटेलाइट इमेज कर रही हैं. इजरायली अटैक से ईरान में कई लोगों की मौत की खबरे सामने आ रही है. ऐसे में ईरान में पढ़ रहे दो भारतीय छात्रों के घायल होने की भी खबर सामने आई है. ये दोनों छात्र भारत के कश्मीर के रहने वाले थे. बताया ये भी जा रहा है कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस यूनिवर्सिटी के छात्रों को रामसर में ट्रांसफर कर दिया है

इजरायली हमले में 2 भारतीय छात्र घायल

जानकारी के मुताबिक तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए छात्रावास के पास हमला हुआ. इस हमले में दो भारतीय छात्र घायल हो गए. इस हमले में दो भारतीय छात्रों के घायल होने की खबर जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट एशोशिएसन ने ट्वीट कर दी हैं. इनता ही नही खबर है कि ईरानी मिसाइल हमले में तीन लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हो गए हैं. आईडीएफ होम फ्रंट कमान का कहना है कि ईरान के ताजा बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद नागरिकों को अब बम शिविरों में रहने की जरूरत नहीं है.

An attack occurred near the boys' dormitory for international students at Tehran University of Medical Sciences last night. Two Indian students from Kashmir were injured. Fortunately, both are stable and are relocated to Ramsar by the university for safety. @ANI @PTI_News