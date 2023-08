Sonia Gandhi questioned By ED: ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी से पूछताछ जारी, कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन

डीएनए हिंदी: सोनिया गांधी से ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की पूछताछ को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता सरकार पर हमलावर हैं. कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है. गुरुवार को करीब 11 बजे से ईडी दफ्तर में कांग्रेस अध्यक्ष से पूछताछ शुरू हो चुकी है. इससे पहले राहुल गांधी से भी ईडी कई दिनों तक घंटों लंबी पूछताछ कर चुकी है. कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं से नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की जा रही है.

Sonia की दो टूक, इंदिरा की बहू हूं किसी से नहीं डरती

सोनिया और राहुल से पूछताछ की वजह से कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोल रही है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विरोधियों के खिलाफ बदले की कार्रवाई का अभियान शुरू किया है. पूछताछ के लिए जाने से पहले सोनिया ने मीडिया से कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहूं हूं, किसी से नहीं डरती.

Delhi | Congress interim president Sonia Gandhi leaves from her residence for ED office to appear before it in the National Herald case pic.twitter.com/HRLoAug1G7