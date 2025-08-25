महिला आयोग ने निक्की हत्याकांड का लिया स्वत: संज्ञान, डीजीपी को पत्र लिखकर की ये मांग

एनसीडब्ल्यू ने ग्रेटर नोएडा की निक्की की दहेज हत्या के मामले में कदम बढ़ाते हुए स्वतः संज्ञान लिया और डीजीपी से केस की पूरी डिटेल मांगी है.

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने ग्रेटर नोएडा में निक्की भट्टी की कथित दहेज हत्या मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर तीन दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.

निर्देश में मामले के सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी का आह्वान किया गया है. पत्र में पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार और संबंधित सभी गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया गया है.आयोग ने निष्पक्ष एवं त्वरित जांच की आवश्यकता पर बल दिया है तथा निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवार और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए.

आयोग ने पुलिस महानिदेशक से तीन दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है. इससे पहले रविवार को पुलिस ने मृतक महिला की सास निक्की भाटी को कथित दहेज हत्या के मामले में गिरफ्तार किया. वहीं निक्की के पति विपिन भाटी को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. विपिन भाटी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पुलिस ने बताया कि मृतका के पति पर अपनी पत्नी को आग लगाने का आरोप है, जिसकी बाद में मौत हो गई. उस पर निक्की के साथ अक्सर मारपीट करने का भी आरोप है. अस्पताल के बिस्तर पर एएनआई से बात करते हुए, भाटी ने आरोपों से इनकार किया. उन्होंने कहा, "मैंने उसे नहीं मारा. वह खुद मर गई." मारपीट के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा, "पति-पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, यह बहुत आम बात है..."

पीड़िता के पिता ने एएनआई को बताया कि वह 70 प्रतिशत जल चुकी थी और नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया. "जैसे ही मेरी बड़ी बेटी ने मुझे फ़ोन किया, मैं तुरंत वहाँ पहुँच गई. डॉक्टर ने बताया कि वो 70% जल चुकी है. हम उसे सफ़दरजंग अस्पताल ले गए. डॉक्टर ने कहा कि उसे वापस ले जाओ, क्योंकि वो बच नहीं पाएगी. उसे (उसके पति को) फाँसी होनी चाहिए. उनकी शादी 2016 में हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद ही उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया... उसने 35 लाख रुपए मांगे... उसने अपना काम शुरू किया, और उसका पति उसकी कमाई माँगने लगा. मैं कोर्ट और सीएम से मांग करती हूँ कि उसे फाँसी की सज़ा दी जाए..."

इस बीच, मृतक महिला निक्की भाटी के परिवार ने आज न्याय की मांग को लेकर कासना पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसकी हत्या कर दी.

"उसकी सास ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसके पति ने उसे आग लगा दी. वे दहेज की मांग करते रहे; अब उनकी मांगें पूरी हो गई हैं. मैंने अपनी बेटी की शादी परंपरा के अनुसार की है. अब जब मेरी बेटी मर गई है, तो उनकी दहेज की मांग पूरी हो गई है. उन्होंने कार की मांग की और इसके लिए मेरी बेटी को प्रताड़ित किया."

