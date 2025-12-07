FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

22 दिसंबर को अपनी पार्टी का एलान करेगा हुमायूं, AIMIM के साथ गठबंधन का भी एलान संभव | इंडिगो को अब कल शाम 6 बजे तक जवाब देना है, DGCA ने दिया अतिरिक्त समय

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पवन सिंह को किसनी दी थी सलमान खान के शो में न जाने की धमकी, फिर भी Bigg Boss Grand Finale में पहुंचे भोजपुरी 'दबंग'

पवन सिंह को किसनी दी थी सलमान खान के शो में न जाने की धमकी, फिर भी Bigg Boss 19 Grand Finale में पहुंचे भोजपुरी 'दबंग'

Bigg Boss 19 Grand Finale: गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट बने टॉप 2, जानें किसके सिर सजेगा ताज?

Bigg Boss 19 Grand Finale: गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट बने टॉप 2, जानें किसके सिर सजेगा ताज?

Bigg Boss 19: श्वेता तिवारी से तेजस्वी प्रकाश तक... ये 8 महिला कंटेस्टेंट्स जीत चुकी हैं बिग बॉस का खिताब

Bigg Boss 19: श्वेता तिवारी से तेजस्वी प्रकाश तक... ये 8 महिला कंटेस्टेंट्स जीत चुकी हैं बिग बॉस का खिताब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
आग लगने से बर्बाद को गया था बिजनेस, लेकिन फिर बना दी 300 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

आग लगने से बर्बाद को गया था बिजनेस, लेकिन फिर बना दी 300 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 विकेटकीपर, देखें लिस्ट में कहां पर है एमएस धोनी का नाम

ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 विकेटकीपर, देखें लिस्ट में कहां पर है एमएस धोनी का नाम

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Homeभारत

भारत

नासिक में 800 फीट गहरी खाई में गिरी इनोवा, माता सप्तशृंगी देवी के दर्शन करके लौट रहे 6 श्रद्धालुओं की मौत

Nashik Road Accident: हादसा नासिक के वनी क्षेत्र के गणपति प्वाइंट के पास हुआ. एक ही परिवार के 6 लोग सप्तशृंगी देवी माता मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 07, 2025, 10:06 PM IST

नासिक में 800 फीट गहरी खाई में गिरी इनोवा, माता सप्तशृंगी देवी के दर्शन करके लौट रहे 6 श्रद्धालुओं की मौत

Nashik accident

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

महाराष्ट्र के नासिक में रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. एक इनोवा कार 800 फीट गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई. सभी लोग माता सप्तशृंगी देवी के दर्शन करके लौट रहे थे. यह घटना वनी क्षेत्र के गणपति प्वाइंट के पास हुई.

जानकारी के मुताबिक, पिंपलगांव बसवंत के रहने वाले एक ही परिवार के लोग इनोवा कार (MH15 BN555) से दर्शन करके लौट रहा था. उसी दौरान गणपति प्वाइंट के पास ओवरटेक करते समय कार बेकाबू हो गई और सीधी खाई में जा गिरी. सड़क से खाई गहराई करीब 800 फीट थी.

मृतकों की पहचान हुई
मृतकों की पहचान विट्टल पटेल (65), लता पटेल (60), पचन पटेल (60), मणिबेन पटेल (60), कीर्ति पटेल (50) और रसीला पटेल (49) के रूप में हुई.

सूचना मिलते ही पुणे पुलिस और सप्तश्रंगी गड डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौके पर पहुंची. गहरी खाई में कार गिरने से बचाव टीम को नीचे उतरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों की मदद से टीम ने शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आग लगने से बर्बाद को गया था बिजनेस, लेकिन फिर बना दी 300 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
आग लगने से बर्बाद को गया था बिजनेस, लेकिन फिर बना दी 300 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 विकेटकीपर, देखें लिस्ट में कहां पर है एमएस धोनी का नाम
ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 विकेटकीपर, देखें लिस्ट में कहां पर है एमएस धोनी का नाम
तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
Mental Health के लिए SOS सिग्नल हैं ये लक्षण, गिरती दिमागी सेहत पर ऐसे पाएं काबू
Mental Health के लिए SOS सिग्नल हैं ये लक्षण, गिरती दिमागी सेहत पर ऐसे पाएं काबू
हैंग से परेशान है Samsung यूजर्स, इन 5 सेटिंग्स से फुल स्पीड में चलेगा आपका स्मार्टफोन
हैंग से परेशान है Samsung यूजर्स, इन 5 सेटिंग्स से फुल स्पीड में चलेगा आपका स्मार्टफोन
MORE
Advertisement
धर्म
Shani Ke Upay: शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Numerology: शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
Vastu Tips For Perfume: सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा 
सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा
Rashifal 05 December 2025: इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
MORE
Advertisement