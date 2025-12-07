नासिक में 800 फीट गहरी खाई में गिरी इनोवा, माता सप्तशृंगी देवी के दर्शन करके लौट रहे 6 श्रद्धालुओं की मौत

Nashik Road Accident: हादसा नासिक के वनी क्षेत्र के गणपति प्वाइंट के पास हुआ. एक ही परिवार के 6 लोग सप्तशृंगी देवी माता मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे.

महाराष्ट्र के नासिक में रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. एक इनोवा कार 800 फीट गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई. सभी लोग माता सप्तशृंगी देवी के दर्शन करके लौट रहे थे. यह घटना वनी क्षेत्र के गणपति प्वाइंट के पास हुई.

जानकारी के मुताबिक, पिंपलगांव बसवंत के रहने वाले एक ही परिवार के लोग इनोवा कार (MH15 BN555) से दर्शन करके लौट रहा था. उसी दौरान गणपति प्वाइंट के पास ओवरटेक करते समय कार बेकाबू हो गई और सीधी खाई में जा गिरी. सड़क से खाई गहराई करीब 800 फीट थी.

मृतकों की पहचान हुई

मृतकों की पहचान विट्टल पटेल (65), लता पटेल (60), पचन पटेल (60), मणिबेन पटेल (60), कीर्ति पटेल (50) और रसीला पटेल (49) के रूप में हुई.

सूचना मिलते ही पुणे पुलिस और सप्तश्रंगी गड डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौके पर पहुंची. गहरी खाई में कार गिरने से बचाव टीम को नीचे उतरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों की मदद से टीम ने शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.

